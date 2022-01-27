عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

توقعات الأبراج وحظك اليوم الخميس 27- 1- 2022

توقعات الأبراج وحظك
توقعات الأبراج وحظك اليوم الخميس 27- 1- 2022

كشفت خبيرة الأبراج ماغي فرح عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، عن أبرز توقعات الأبراج اليوم الخميس 27- 1- 2022 على الصعيد المهني والعاطفي والصحي.

برج الحمل
مهنياً: يوم مناسب لك ويُكسبك نقاطاً كبيرة وأهمية، وتؤدي دوراً كبيراً في العمل تهنّأ به من قبل أرباب العمل.
عاطفياً: انطلق في سفرة مع الشريك إلى إحدى الدول الأوروبية، وخصوصاً بعدما مررت بفترة من الإرهاق والجهد الذي بذلته لإنجاز مشروع العمر. 
صحياً: إيلاء الشأن المهني والعاطفي الاهتمام اللازم، يجب ألا ينسيك الاهتمام بالوضع الصحي أيضاً.
برج الثور
مهنياً: حافظ على خصوصية العمل وأسراره المهنية، ولا تخبر بها أحداً لأن المغرضين كثر وأصحاب النيات السيئة يحيطون بك من دون أن تدري.
عاطفياً: تصرّف بطبيعتك مع الحبيب ولا تتصنّع المجاملة والتواضع، وابتعد عن التملق. 
صحياً: الإفراط في تناول الخمور للتخلص من المشكلات يزيد الأمر سوءاً.
برج الجوزاء
مهنياً: تعيش هذا اليوم تجدداً وتتاح أمامك حرية التصرف كما تريد في مجالك المهني، فتحاول الاستفادة من الفرصة لتحسين سير العمل.
عاطفياً: أظهر مشاعرك للحبيب فأنت تدرك مدى تعلقه بك وحرصه على إسعادك دائماً. 
صحياً: حاول أن تنام ثماني ساعات وخفف من السهرات الطويلة لأنها تنهكك جسدياً.
برج السرطان
مهنياً: تطوّرات كبيرة في العمل وإنجازات تسجّل في خانتك، على أن تتمكّن من استثمارها لاحقاً في مسيرتك.
عاطفياً: باستطاعتك مناقشة المواضيع الحسّاسة وربّما التفاوض حول نقطة معيّنة.
صحياً: وظف طاقتك في مشاريع مسلية تبعدك عن روتين العمل وتزرع الراحة في داخلك.
برج الاسد
مهنياً: عليك أن تفتح عينيك جيداً لتدرك ما يجري حولك وما يخطط لك، وعليك أيضاً أن تتمالك أعصابك، فالأضواء مسلّطة عليك بقوة.
عاطفياً: لا تتوقف على الأمور البديهية فقط، بل حاول أن تبحث في الجوهر عن كل الظروف التي أوصلتك إلى هذا الوضع.
صحياً: لا تعر المشاكل العابرة اهتمامك الكبير، وتغاض عنها بنشاطات ترفيهية مسلية.
برج العذراء
مهنياً: تعرف فرصاً مميزة قد تتاح لك في القريب العاجل فاستغلها كما يجب، وتشعر بأن إيجابية الأجواء قد تحقق أرباحاً غير متوقعة على الإطلاق.
عاطفياً: بينك وبين الشريك أسرار كثيرة، وكلما توطدت علاقتك به اكتشفت أموراً تفرحك وتجعلك مرتاحاً إليه.
صحياً: على أبواب الصيف تكثر المشاريع الترفيهية، فاحزم امرك منذ اليوم وخطط لها.
برج الميزان 
مهنياً: تحصد جهودك المهنية الأموال والأرباح وتتحقق المشاريع التي كنت تحلم بها منذ أمد بعيد، وبانتظارك فرحة على هذا الصعيد .
عاطفياً: عامل الشريك بلطف ومحبة لتعزيز الروابط التي تصب في النتيجة في مصلحة العلاقة على المدى المنظور.
صحياً: لن أقول لك إن الوضع خطر لئلا تعيش في قلق، لكن إذا استمر على ما هو عليه فالخطر وارد لا محالة.
برج العقرب
مهنياً: تجاهد بقوة وتحارب بشراسة وتواجه بعزيمة وتصميم كبير لتتمكن من تحقيق ما كنت تحلم به وخصوصاً أن الفرصة متاحة .
عاطفياً: جوّ فاتر ومتقلّب وتظهر المتاعب وأخشى على العلاقة الهشّة وغير المترابطة والمبتدئة.
صحياً: لا تظن أنك تقدر على تحمل الضغوط فترة طويلة، فقد تنهار في أي لحظة وفجأة.
برج القوس
مهنياً: حذار النزاع مع أحد المسؤولين في عملك أو مع إحدى السلطات القوية والفاعلة، لا تلعب بالنار لئلا تحرق أصابعك وتهدم كل ما بنيته.
عاطفياً: تكون بعض المشاكل عبئاً على العلاقة بالشريك، فيستحسن أن تكون أكثر هدوءاً في تعاملك معه مستقبلاً.
صحياً: تعيش تجربة مُربكة أو تقلق بشأن أحد افراد العائلة جراء إصابته بوعكة صحية مفاجئة.
برج الجدي
مهنياً: تعيش هذا اليوم تقدماً معنوياً قوياً وتتحسن إحدى العلاقات الشخصية وتحسم أمرك إيجاباً وتكسب معركة جديدة خضتها بشراسة.
عاطفياً: فرحة كبيرة وانسجام غير متوقع بسبب موقفك من دعم مشروع طرحه عليك الشريك.
صحياً: تحتاج الى الهدوء بعيداً عن الضغوط العملية والمهنية لكي تستعيد عافيتك.
برج الدلو
مهنياً: قد تعرف أزمة مهنية صعبة بسبب سوء تصرفك مع الزملاء إزاء أحد الأمور وإهمالك المتواصل للحسابات، ما أوقعك في عجز.
عاطفياً: لا تكن مقطب الجبين أمام الشريك، لا ذنب له في كل ما يحصل معك، لذا حاول أن تسايره وتلاطفه فهم رقيق المشاعر والأحاسيس.
صحياً: إذا شعرت ببعض الألم في مختلف أنحاء جسمك فذلك جراء التعب والإرهاق في العمل.
برج الحوت
مهنياً: تنتقل اليوم إلى مركز جديد يمنحك انطلاقة قوية وحماسية بسبب الرغبة الكبيرة التي تتملّكك لاقتحام الجديد والمجهول. 
عاطفياً: تتمتّع بحيوية كبيرة، تصادفك الفرص وتُوفّق في علاقة جديدة مهمّة تحديد مستقبلل العاطفي.
صحياً: إذا أحسست برغبة دائمة في حك بشرتك عليك الإسراع إلى زيارة أخصائي الأمراض الجلدية.
 

الأبراج اليوم الخميس 27- 1- 2022 خبيرة الأبراج ماغي فرح برج الحمل برج الثور

موضوعات متعلقة

أبراج أصحابها كاذبون .. الجوزاء أكثرها

4 أبراج خالية من الهموم.. ما هي؟

ترشيحاتنا

النائب أحمد الشرقاوي يكشف عن تفاصيل حول قانون مشروع "قانون الشهر العقاري"..فيديو

مواعيد مباريات اليوم الخميس 27-1-2022 .. والقنوات الناقلة

معنديش أسرار رهيبة| منى زكي تعلق على لعبة فيلم أصحاب ولا أعز

مواعيد مباريات دور ربع نهائي كأس أمم إفريقيا

علاج الاكتئاب بالقرآن .. ذكر يزيل عنك كل كرب وهم فورا

اختبار للعين يتنبأ بالإصابة بنوبة قلبية قاتلة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وفاة ياسر رزق ..تعرف على أسباب وأعراض الأزمة القلبية

موعد مباراة مصر والمغرب فى ربع نهائي كأس الأمم الافريقية

تعمل بالبنزين والغاز طبيعي.. الإنتاج الحربي تقدم مركبة خفيفة بديل لـ«التوك توك»

في اتصال هاتفي.. الرئيس السيسي يطمئن على صحة عبد الرحمن أبو زهرة

على السواحل الشمالية والقاهرة.. مفاجأة في طقس الأيام القادمة يكشفها خبير ارصاد

تصفيات كأس العالم.. أشرف صبحي: تواصلت مع وزير الداخلية لزيادة الجماهير أمام السنغال

بث مباشر .. مباراة مصر وكوت ديفوار فى دور الـ16

تردد القنوات الناقلة لـ مباراة مصر وكوت ديفوار فى كأس أمم إفريقيا 2021

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الرئيس السيسي يعود إلى أرض الوطن عقب زيارة دولة الإمارات.. صور

كيفية عمل الكرواسون .. 4 وصفات مختلفة أبرزها بالبرجر

بعد موجة صقيع وأمطار .. ظهور قوس قزح في سماء القاهرة |صور

طريقة عمل الزيتون الأسود بأنواع مختلفة

فيديو

حتحوت: الشناوى أحد مفاتيح فوز المنتخب على كوت ديفوار.. فيديو

معلق مباراة مصر وكوت ديفوار: المنتخب عاد إليكم وكيروش كسب ثقة الجماهير.. فيديو

كفاية كذب وتضليل.. حمو بيكا يكشف حقيقة تصريحاته عن ملابس منى زكي.. فيديو

فيديو جراف.. نصائح مهمة من وزارة الصحة لمواجهة برودة الجو

المزيد

ساحة رأي

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (2)

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطي أحمد يكتب : النبوءة الوحيدة

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

مات أخي ياسر رزق

محمود بكري يكتب : معركة الوعي (22)

نيفين منصور

أعماق الهاوية

عبدالمعطى أحمد

ذاكرة التاريخ واليوزباشي مصطفى رفعت

رشا شكر

”أصحاب ولا أعزّ“

كريمة أبو العينين

صكوك الغفران ومفاتيح جهنم

المستشار أسـامة الصعيدي

الحياة البشرية مع الثورة الصناعية الرابعة

إلهام أبو الفتح

الحارس

اﻟﻤﺰﻳﺪ