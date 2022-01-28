لامبورجيني تستعد لشيء مذهل في قطاع السيارات الخارقة.. صور

ألمح ستيفان وينكلمان الرئيس التنفيذي لشركة لامبورجيني الإيطالية المتخصصة في انتاج السيارات الرياضية الخارقة في مقابلة مع مجلة Autocar البريطانية المتخصصة في تغطية اخبار السيارات، إلى أن نسخة الإنتاج من طراز Huracán Sterrato المستقبلي هي أحد المنتجات الأربعة التي تخطط الشركة لإطلاقها هذا العام، والتي تم التقاطها عدة صور لها اثناء اختبارها مؤخراً وتظهر تطور السيارة بشكل كبير.

مبورجيني تستعد لشيء مذهل في قطاع السيارات الخارقة

قال ستيفان وينكلمان "من المبكر التحدث عن السيارات التي نعتزم إصدارها لكن لامبورجيني دائماً تقدم اشياء غير متوقعة، وأعتقد أن لدينا فرصة رائعة للقيام بشيء خاص في مجال صناعة السيارات الرياضية.

مبورجيني تستعد لشيء مذهل في قطاع السيارات الخارقة

ناقش وينكلمان أيضاً تفضيله لبناء مركبات تأخذ العلامة التجارية الإيطالية في اتجاه جديد، بدلاً من إحياء التصاميم القديمة حيث قال "بالتأكيد السيارات القديمة جيدة لكن ليس في كل الأوقات، وأعتقد أن سيارة لامبورجيني كونتاش التي تم إحيائها وتقديمها مجدداً في عام 2022 كانت شيئاً رائعاً لكن علامتنا التجارية يجب أن تتطلع إلى الأمام.

مبورجيني تستعد لشيء مذهل في قطاع السيارات الخارقة

تُظهر لقطات التجسس الجديدة لسيارة لامبورجيني Hurcan القادمة من خلال الصور التي نشرها موقع Motor1 العالمي الواجهة الأمامية الجديدة المعدلة التي تتضمن لوحة انزلاقية تبرز من مقدمة السيارة، وشريط ضوئي على غطاء المحرك، ويمكن أن تكون أشرطة الربط الصفراء إشارة إلى أن هذه الإضاءة جزء من التصميم النهائي.

مبورجيني تستعد لشيء مذهل في قطاع السيارات الخارقة

تأتي سيارة لامبورجيني الجديدة أيضاً من الخارج بقضبان سقف تسمح للمالكين بربط معداتهم عليها، وتعمل المجرفة ذات المدخل المزدوج هناك على توجيه الهواء البارد إلى المحرك، وارتفاع كبير عن الأرض لأول مرة، وتحتوي الإطارات على جدار جانبي أكثر من طراز هوراكان المعتاد.

مبورجيني تستعد لشيء مذهل في قطاع السيارات الخارقة

لا يزال هناك احتمال أن يكون لدى لامبورجيني بعض المفاجآت للكشف عنها حول هذا الطراز، حيث يحتوي مفهوم Sterrato على مشاعل ضخمة للرفارف، وشريط إضاءة كبير وممتد على السطح، وزوج من شرائط LED على الواجهة الأمامية.