جولد مان ساكس: توقعات رفع أسعار الفائدة يقلل أسعار العملات المشفرة ويزيد تكاليف الاقتراض

أكدت مؤسسة جولد مان ساكس أن بنك الاحتياطي الفيدرالي يستعد لرفع أسعار الفائدة مما يرفع تكاليف الاقتراض العام الجاري، لينهي عصر المال السهل الذي عزز العملات المشفرة.

وقال زاك باندل وإيزابيلا روزنبرج من بنك جولدمان في مذكرة، امس الخميس: “على مدار العامين الماضيين ، حيث شهدت عملة البيتكوين اعتمادًا واسعًا على نطاق واسع، وارتفعت علاقتها بأصول الماكرو”.

قالوا إن عوائد السندات المرتفعة ضربت أسهم التكنولوجيا “المحدودة” في الأسابيع الأخيرة ، مع انخفاض مؤشر ناسداك 100 ذو التقنية العالية بأكثر من 13٪ لهذا العام.

وأضافوا: “من المحتمل أن تكون عملة البيتكوين والأصول الرقمية الأخرى قد عانت من نفس القوى، ولن تكون هذه الأصول محصنة ضد قوى الاقتصاد الكلي، بما في ذلك تشديد البنك المركزي النقدي”.

وتراجعت عملة البيتكوين بأكثر من 45٪ منذ نوفمبر لتصل إلى 36419 دولارًا، حيث استعدت الأسواق لبنك الاحتياطي الفيدرالي لرفع أسعار الفائدة بشكل حاد العام الجاري، لتنهي عصر المال السهل الذي عزز العملات المشفرة وأسهم التكنولوجيا في عامي 2020 و 2021.

ويتوقع التجار الآن أن يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة خمس مرات العام الجاري، حيث يحاول البنك المركزي معالجة أقوى تضخم منذ 39 عامًا.

ومع ذلك، يعتقد المحللون الاستراتيجيون في بنك جولدمان ساكس أن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد يرتفع في الواقع في كل اجتماع العام الجاري، في إجمالي سبع حركات صعودية.

وانخفض سوق العملات المشفرة الأوسع نطاقاً من الحجم الإجمالي البالغ 3 تريليونات دولار في نوفمبر 2021 إلى حوالي 1.65 تريليون دولار اعتبارًا من يوم الجمعة ، وفقًا لـ Coinmarketcap.

وبدأ العديد من المستثمرين الحديث عن 'شتاء' العملة المشفرة - وهي فترة تنخفض فيها الأسعار بشكل حاد وتفشل في التعافي لفترة طويلة.

وشهد الشتاء الأخير من هذا النوع انخفاض عملة البيتكوين من حوالي 20000 دولار في نهاية عام 2017 إلى أقل من 3000 دولار بعد عام تقريبًا.