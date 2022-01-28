بإذن الله يفرحونا.. محمد بركات يوجه رسالة لـ صلاح وفاقه قبل مباراة المغرب

حل محمد بركات عضو اتحاد الكرة، ضيفا على الإعلامية ياسمين عز، مقدمة برنامج كلام الناس، المذاع عبر قناة "إم بي سي مصر"، للحديث حول مواجهات المنتخب المصري في كأس الأمم الإفريقية ورأيه في المدير الفني كيروش.

وعن رأيه في أداء المنتخب الوطني أمام كوت ديفوار، قال بركات:" الفريق قدم مباراة كبيرة واللاعبين كانوا في المستوى المطلوب ونتمنى الاستمرارية".

ووجه بركات رسالة لمحمد صلاح قائد المنتخب المصري، قائلا:" صلاح دوره كبير مع المنتخب من قبل ما يلبس شارة القيادة وبقوله استمر زي ما أنت وعاوزين أكتر من كده وبأذن الله يفرحونا في مباراة المغرب والمباريات القادمة".