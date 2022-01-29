عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

منها المعرفي والحركى .. أنواع تأخر اللغة عند الأطفال

طفل
طفل

يحدث التأخر في النمو عندما يستغرق الأطفال وقتًا أطول للوصول إلى المراحل التنموية (المهارات الخاصة بالعمر) مما هو متوقع في أعمارهم ، وإذا كان الأطفال متأخرين باستمرار في حركتهم وتواصلهم وسلوكهم وقدراتهم على التفكير والتعلم ، فقد يشير ذلك إلى مشكلة أساسية. إذا كان التأخر في النمو طويل الأمد ، فقد يطلق عليه إعاقة في النمو ، مثل الإعاقة الذهنية أو الشلل الدماغي .

نستعرض لكم من خلال السطور التالية أنواع  تأخر النمو، بحسب ما نشره موقع medicalnewstoday.

 

txt

موجز الاقتصاد| الذهب يواصل مسلسل الخسائر .. أول مجموعة قصصية لتعريف الأطفال ثقافة الاستثمار في البورصة.. تخفيضات 70% على الملابس والأجهزة الكهربائية

txt

البورصة تدشن أول مجموعة قصصية لتعريف الأطفال بثقافة الاستثمار بسوق المال

 

ما هي أنواع تأخر النمو عند الأطفال؟

تأخر النمو


تحدث تأخيرات في النمو في خمسة مجالات، عندما يظهر الطفل تأخرًا في أكثر من منطقة نمو ، يُعرف ذلك باسم تأخير النمو العالمي. أنواع التأخيرات في النمو هي:

1. التأخر المعرفي: قد يؤثر التأخير المعرفي على الوظيفة الذهنية للأطفال ، مما يتسبب في تراجع قدرتهم على التفكير والتعلم وحل المشكلات. قد تسبب الحالة أيضًا صعوبات في التعلم ، والتي تصبح واضحة عندما يبدأ الأطفال في الذهاب إلى المدرسة .


أسباب التأخر الإدراكي

الاضطرابات الوراثية ، حيث قد يرث الأطفال الجينات المحورة. على سبيل المثال ، متلازمة داون ومتلازمة إكس الهش
إصابة أثناء الحمل أو عدم قدرة الطفل على النمو بشكل صحيح في الرحم
مشاكل أثناء الولادة ، مثل نقص الأكسجين
الحالات الصحية ، مثل سوء التغذية ، والتهاب السحايا غير المعالج ، والسعال الديكي ، واضطرابات النوبات ، ومتلازمة رعشة الطفل  

علامات التأخر المعرفي

التأخر في الجلوس أو الزحف أو المشي
تأخيرات في الكلام
عدم القدرة على الانتباه لفترة طويلة
مشاكل في الذاكرة
عدم القدرة على التفكير المنطقي وفهم القواعد الاجتماعية
السلوك الطفولي
علاج التأخر المعرفي

العلاج باللعب (تعليم المهارات من خلال اللعب)
العلاج السلوكي (علاجات مختلفة لعلاج اضطرابات الصحة العقلية)
تدخلات الوالدين

2. التأخر الحركي: يجد الأطفال الذين يعانون من صعوبة في المهارات الحركية الدقيقة والجسيمة صعوبة في تنسيق العضلات الكبيرة (الذراعين و الساقين) والعضلات الصغيرة (اليدين)  

أسباب تأخر المحرك

الحالات الجينية ، مثل الودانة (التي تتميز بأطراف قصيرة)
الحالات التي تصيب العضلات ، مثل الحثل العضلي والشلل الدماغي
مشاكل في بنية الجسم

علامات تأخر  الحركة

يعاني الأطفال الرضع من مشاكل في الزحف والتدحرج
عدم القدرة على التحكم بالرأس والرقبة
تصلب العضلات
مشاكل الكلام
صعوبة في البلع
وضعية الجسم غير السليمة
تشنجات عضلية
صعوبة في الجري
مشاكل صعود الدرج ونزوله
صعوبة في حمل الأشياء واختيار الأشياء الصغيرة وربط الأحذية

علاج تأخر الحركة

العلاج الطبيعي (يطور المهارات الحركية الكبيرة والدقيقة )
العلاج الوظيفي (يطور المهارات الحركية الدقيقة ومشاكل التكامل الحسي)
في الحالات الخفيفة ، يساعد النشاط البدني واللعب أيضًا
3. التأخير الاجتماعي والعاطفي: يؤثر التأخير الاجتماعي والعاطفي على المهارات الاجتماعية والعاطفية للأطفال ، مما يجعل من الصعب عليهم التفاعل مع الآخرين وإيصال أفكارهم ومشاعرهم .


أسباب التأخر الاجتماعي والعاطفي

ما هي أنواع تأخر النمو عند الأطفال؟

الاضطرابات السلوكية العصبية ، مثل اضطراب طيف التوحد واضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه (ADHD)
اضطرابات القلق
علامات التأخر الاجتماعي والعاطفي

الرضع لا يستجيبون للموجات أو الابتسامات
خائف من الناس الجدد
صعوبة في بدء محادثة مع الآخرين
عدم القدرة على الهدوء والتكيف مع التغيير
نوبات الغضب الطويلة

علاج التأخر الاجتماعي والعاطفي

العلاج التعلق (إرشاد الأطفال و الآباء ومقدمي الرعاية لبناء التعلق )
العلاج باللعب
العلاج السلوكي
العلاج الموجه نحو المهارة (يركز على تنمية المهارات)
4. تأخر النطق واللغة: يجد الأطفال الذين يعانون من تأخر في الكلام ومهارات اللغة صعوبة في التواصل مع الآخرين وفهم الكلمات والمفاهيم  .

 

أسباب تأخر الكلام واللغة

 

مشاكل حركية في الفم ، مثل ضعف عضلات الفم
مشاكل في حركة اللسان والفك مما يؤدي إلى اضطراب إنتاج الكلام
تلف الدماغ (الشلل الدماغي)
فقدان السمع
الاضطرابات الوراثية
العوامل البيئية مثل قلة التحفيز
كونك توأم
العيش في منزل ثنائي اللغة (يجد الأطفال صعوبة في ترجمة لغتين في وقت واحد)

علامات تأخر الكلام واللغة

قلة المفردات
عدم القدرة على تكوين جمل مناسبة للعمر
لا تتكلم
التأخير في التعبير عن الأفكار
علاج تأخر النطق واللغة

زيادة التواصل مع الطفل
القراءة للطفل
اختبار السمع
علاج التهابات الأذن
5. التأخير التكيفي: يجد الأطفال الذين يعانون من تأخر في النمو التكيفي صعوبة في تعلم المهارات الحياتية المناسبة للعمر (مهارات المساعدة الذاتية). نتيجة لذلك ، يصبح من الصعب عليهم أن يعيشوا حياة مستقلة .


أسباب التأخر التكيفي

الولادة المبكرة ، مما يؤدي إلى إبطاء نمو العضلات
حالة وراثية مثل متلازمة داون
اضطرابات الأعصاب والعضلات ، مثل الشلل الدماغي وضمور العضلات
اضطراب طيف التوحد
مشاكل المهارات الحركية الكبيرة والدقيقة
التأخر في اكتساب المهارات المعرفية
علامات التأخر التكيفي

عدم القدرة على إدارة الأنشطة اليومية ، مثل التغذية أو التضميد أو تنظيف الأسنان
صعوبات النطق واللغة
مشاكل التفكير وحل المشكلات
تفتقر إلى المهارات التنظيمية ، مثل اتباع روتين أو استكمال المهام

علاج تأخر التكيف

علاج بدني
العلاج السلوكي
العلاج المهني (يركز على مهارات المساعدة الذاتية)
الممارسة الحسية للسماح للأطفال بالتكيف مع البيئة المحيطة

الاطفال التأخر في النمو التفكير والتعلم النمو الاعاقة الذهنية الشلل الدماغي

موضوعات متعلقة

حظك اليوم وتوقعات الأربعاء 26-1- 2022 على الصعيد المهنى والعاطفي

حظك اليوم وتوقعات الأثنين 24-1- 2022 على الصعيد الهمنى والعاطفي

حظك اليوم وتوقعات الأبراج السبت 22- 1- 2022 مهنيا وعاطفيا وصحيا

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الثلاثاء 4/1/2022 مهنيا وعاطفيا وصحيا

ترشيحاتنا

وصول 4 ملايين جرعة لقاح كورونا هدية من بريطانيا لمصر|شاهد

أشرف حكيمي قبل مواجهة منتخب مصر: والدى كان بائعا متجولا ووالدتي عملت خادمة

المنتدى المصري لتنمية القيم الوطنية يحتفل بعيد الشرطة على طريقته الخاصة

الأمم المتحدة تخصص 20 مليون دولار للاستجابة للنازحين الجدد في اليمن

أدعية بعد صلاة الفجر .. 4 كلمات عظيمة لا تغفل عنها

آبل أكثر الماركات مبيعًا للهواتف في الصين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأقسى منذ التسعينيات.. العاصفة "ياسمين" تضرب لبنان على ارتفاع 1000 متر| شاهد

الطقس غدا | الصقيع مستمر والأمطار خفيفة .. وكاترين حرارة تحت الصفر

الأمطار تضرب 6 مناطق بالقاهرة في الساعات الاولى من صباح يوم السبت

التموين: تخفيضات 70% على الملابس والأجهزة الكهربائية.. فبراير المقبل

بركات عن سخرية ضياء السيد من مكافأة الفوز على كوت ديفوار: مش بحب البسطرمة ولا اللي بياكلها

جريمة بشعة|النيابة تطلب تقريرا عاجلا من الطبيب الشرعي بأسباب وفاة طفل الفيوم

دنيا سمير غانم توجه رسالة إلى النجم سلمان خان: شكرًا على إحساسك بحزننا

طقس السبت.. الأرصاد: بارد نهارا شديد البرودة ليلا والصغرى بالقاهرة 8 درجات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عمرها قرن.. شاهد أقدم سمكة "زينة" في العالم|فيديو

لحظة سقوط عارض سيرك أثناء تأرجحه في الهواء|فيديو

متحور كورونا القادم أشد عدوى من أوميكرون.. منظمة الصحة العالمية تحذر

فرنسا تمنع الجنسية عن مغني راب مسلم رفض الاحتفال برأس السنة

فيديو

فتاوى مبروك عطية.. طالب سيدة بالحج دون إذن زوجها| فيديو

بعد خلافات مع والدته.. وفاة نجل الفنانة شريفة ماهر

صقيع وشبورة وأمطار.. تحذيرات من هيئة الأرصاد بشأن طقس الـ72 ساعة القادمة| فيديو

صحيحة.. الأزهر يحسم جدل حكم الصلاة أمام المدفأة.. فيديوجراف

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (2)

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطي أحمد يكتب : النبوءة الوحيدة

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

مات أخي ياسر رزق

محمود بكري يكتب : معركة الوعي (22)

نيفين منصور

أعماق الهاوية

عبدالمعطى أحمد

ذاكرة التاريخ واليوزباشي مصطفى رفعت

رشا شكر

”أصحاب ولا أعزّ“

كريمة أبو العينين

صكوك الغفران ومفاتيح جهنم

المستشار أسـامة الصعيدي

الحياة البشرية مع الثورة الصناعية الرابعة

إلهام أبو الفتح

الحارس

اﻟﻤﺰﻳﺪ