منها المعرفي والحركى .. أنواع تأخر اللغة عند الأطفال

يحدث التأخر في النمو عندما يستغرق الأطفال وقتًا أطول للوصول إلى المراحل التنموية (المهارات الخاصة بالعمر) مما هو متوقع في أعمارهم ، وإذا كان الأطفال متأخرين باستمرار في حركتهم وتواصلهم وسلوكهم وقدراتهم على التفكير والتعلم ، فقد يشير ذلك إلى مشكلة أساسية. إذا كان التأخر في النمو طويل الأمد ، فقد يطلق عليه إعاقة في النمو ، مثل الإعاقة الذهنية أو الشلل الدماغي .

نستعرض لكم من خلال السطور التالية أنواع تأخر النمو، بحسب ما نشره موقع medicalnewstoday.

ما هي أنواع تأخر النمو عند الأطفال؟

تأخر النمو



تحدث تأخيرات في النمو في خمسة مجالات، عندما يظهر الطفل تأخرًا في أكثر من منطقة نمو ، يُعرف ذلك باسم تأخير النمو العالمي. أنواع التأخيرات في النمو هي:

1. التأخر المعرفي: قد يؤثر التأخير المعرفي على الوظيفة الذهنية للأطفال ، مما يتسبب في تراجع قدرتهم على التفكير والتعلم وحل المشكلات. قد تسبب الحالة أيضًا صعوبات في التعلم ، والتي تصبح واضحة عندما يبدأ الأطفال في الذهاب إلى المدرسة .



أسباب التأخر الإدراكي

الاضطرابات الوراثية ، حيث قد يرث الأطفال الجينات المحورة. على سبيل المثال ، متلازمة داون ومتلازمة إكس الهش

إصابة أثناء الحمل أو عدم قدرة الطفل على النمو بشكل صحيح في الرحم

مشاكل أثناء الولادة ، مثل نقص الأكسجين

الحالات الصحية ، مثل سوء التغذية ، والتهاب السحايا غير المعالج ، والسعال الديكي ، واضطرابات النوبات ، ومتلازمة رعشة الطفل

علامات التأخر المعرفي

التأخر في الجلوس أو الزحف أو المشي

تأخيرات في الكلام

عدم القدرة على الانتباه لفترة طويلة

مشاكل في الذاكرة

عدم القدرة على التفكير المنطقي وفهم القواعد الاجتماعية

السلوك الطفولي

علاج التأخر المعرفي

العلاج باللعب (تعليم المهارات من خلال اللعب)

العلاج السلوكي (علاجات مختلفة لعلاج اضطرابات الصحة العقلية)

تدخلات الوالدين

2. التأخر الحركي: يجد الأطفال الذين يعانون من صعوبة في المهارات الحركية الدقيقة والجسيمة صعوبة في تنسيق العضلات الكبيرة (الذراعين و الساقين) والعضلات الصغيرة (اليدين)

أسباب تأخر المحرك

الحالات الجينية ، مثل الودانة (التي تتميز بأطراف قصيرة)

الحالات التي تصيب العضلات ، مثل الحثل العضلي والشلل الدماغي

مشاكل في بنية الجسم

علامات تأخر الحركة

يعاني الأطفال الرضع من مشاكل في الزحف والتدحرج

عدم القدرة على التحكم بالرأس والرقبة

تصلب العضلات

مشاكل الكلام

صعوبة في البلع

وضعية الجسم غير السليمة

تشنجات عضلية

صعوبة في الجري

مشاكل صعود الدرج ونزوله

صعوبة في حمل الأشياء واختيار الأشياء الصغيرة وربط الأحذية

علاج تأخر الحركة

العلاج الطبيعي (يطور المهارات الحركية الكبيرة والدقيقة )

العلاج الوظيفي (يطور المهارات الحركية الدقيقة ومشاكل التكامل الحسي)

في الحالات الخفيفة ، يساعد النشاط البدني واللعب أيضًا

3. التأخير الاجتماعي والعاطفي: يؤثر التأخير الاجتماعي والعاطفي على المهارات الاجتماعية والعاطفية للأطفال ، مما يجعل من الصعب عليهم التفاعل مع الآخرين وإيصال أفكارهم ومشاعرهم .



أسباب التأخر الاجتماعي والعاطفي

ما هي أنواع تأخر النمو عند الأطفال؟

الاضطرابات السلوكية العصبية ، مثل اضطراب طيف التوحد واضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه (ADHD)

اضطرابات القلق

علامات التأخر الاجتماعي والعاطفي

الرضع لا يستجيبون للموجات أو الابتسامات

خائف من الناس الجدد

صعوبة في بدء محادثة مع الآخرين

عدم القدرة على الهدوء والتكيف مع التغيير

نوبات الغضب الطويلة

علاج التأخر الاجتماعي والعاطفي

العلاج التعلق (إرشاد الأطفال و الآباء ومقدمي الرعاية لبناء التعلق )

العلاج باللعب

العلاج السلوكي

العلاج الموجه نحو المهارة (يركز على تنمية المهارات)

4. تأخر النطق واللغة: يجد الأطفال الذين يعانون من تأخر في الكلام ومهارات اللغة صعوبة في التواصل مع الآخرين وفهم الكلمات والمفاهيم .

أسباب تأخر الكلام واللغة

مشاكل حركية في الفم ، مثل ضعف عضلات الفم

مشاكل في حركة اللسان والفك مما يؤدي إلى اضطراب إنتاج الكلام

تلف الدماغ (الشلل الدماغي)

فقدان السمع

الاضطرابات الوراثية

العوامل البيئية مثل قلة التحفيز

كونك توأم

العيش في منزل ثنائي اللغة (يجد الأطفال صعوبة في ترجمة لغتين في وقت واحد)

علامات تأخر الكلام واللغة

قلة المفردات

عدم القدرة على تكوين جمل مناسبة للعمر

لا تتكلم

التأخير في التعبير عن الأفكار

علاج تأخر النطق واللغة

زيادة التواصل مع الطفل

القراءة للطفل

اختبار السمع

علاج التهابات الأذن

5. التأخير التكيفي: يجد الأطفال الذين يعانون من تأخر في النمو التكيفي صعوبة في تعلم المهارات الحياتية المناسبة للعمر (مهارات المساعدة الذاتية). نتيجة لذلك ، يصبح من الصعب عليهم أن يعيشوا حياة مستقلة .



أسباب التأخر التكيفي

الولادة المبكرة ، مما يؤدي إلى إبطاء نمو العضلات

حالة وراثية مثل متلازمة داون

اضطرابات الأعصاب والعضلات ، مثل الشلل الدماغي وضمور العضلات

اضطراب طيف التوحد

مشاكل المهارات الحركية الكبيرة والدقيقة

التأخر في اكتساب المهارات المعرفية

علامات التأخر التكيفي

عدم القدرة على إدارة الأنشطة اليومية ، مثل التغذية أو التضميد أو تنظيف الأسنان

صعوبات النطق واللغة

مشاكل التفكير وحل المشكلات

تفتقر إلى المهارات التنظيمية ، مثل اتباع روتين أو استكمال المهام

علاج تأخر التكيف

علاج بدني

العلاج السلوكي

العلاج المهني (يركز على مهارات المساعدة الذاتية)

الممارسة الحسية للسماح للأطفال بالتكيف مع البيئة المحيطة