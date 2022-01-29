إصابة 5 أشحاص بإشتباه تسمم غذائي في بني سويف الجديدة

أصيب 5 أشخاص يقيمون بمنطقة الإسكان الإجتماعي، شرق النيل ببني سويف، بإشتباه تسمم غذائي، اليوم ، عقب شعورهم بنزلة معوية حادة، بعد تناولهم وجبة فراخ، ونقلهم الأهالي إلى مستشفى بني سويف التخصصي لتلقي العلاج والإسعافات الأولية.

وتلقى اللواء طارق مشهور مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ بإصابة 5 أشخاص من أسرة واحدة، يقيمون بمنطقة الإسكان الإجتماعي، شرق النيل ببني سويف، عقب شعورهم بنزلة معوية حادة، ونقلهم الأهالي إلى مستشفى بني سويف التخصصي لتلقي العلاج والإسعافات الأولية.

وبالإنتقال والفحص، تبين أن المصابون وهم: شيماء شعبان جودة، 30 عامًا، وأمل خميس خميس، 27 عامًا، وشمس محمود شعبان، 6 أعوام، ومصطفى محمود شعبان، 5 أعوام، وإسلام محمود شعبان، عامان، يقيمون بمنطقة الإسكان الإجتماعي، بمدينة بني سويف الجديدة، شرق النيل، وأقروا بتناولهم وجبة غذائية "فراخ" يشتبه في أنها فاسدة.