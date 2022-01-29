الصحة: إدراج عقاري إيفوشيلد ومولونوبيرافير إلى البروتوكول الخاص بعلاج كورونا

كشف الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والقائم بأعمال وزير الصحة، تفاصيل حصول مصر علي أدوية جديدة لعلاج فيروس كورونا.

وأوضح عبد الغفار خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب مقدم برنامج "الحكاية" والمذاع عبر قناة " ام بي سي مصر"،:" مصر تعاقدت على الحصول على أحدث أدوية لعلاج فيروس كورونا على مستوى العالم.



وأشار خالد عبد الغفار إلي هناك شركات مصرية تنتج دواء مولنوبيرافير، ونتائجة رائعة، مؤكدا أنه تم طرح البروتوكول السابع لعلاج فيروس كورونا ويتضمن الأدوية الحديثة.

ولفت إلي أن عقار إيفر شيلد عن طريق الحقن مخصص لمصابي كورونا من مرضى نقص المناعة، نظرًا لأن اللقاح لا يستطيع تكوين أجسام مضادة لهؤلاء المرضى نتيجة لتعارضه مع الأدوية المثبطة للمناعة.

وأضاف عبد الغفار، أن وزارة الصحة أدرجت عقاري إيفوشيلد ومولونوبيرافير إلى البروتوكول الخاص بعلاج كورونا، موضحا أن كل الأدوية متوافرة في صيدليات المستشفيات التابعة لوزارة الصحة.