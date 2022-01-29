حارس المغرب الأسبق: كيروش سيواجهنا بسيناريو إيران.. وسنعاني أمام دفاع الفراعنة

توقع خالد فوهامي، حارس مرمى منتخب المغرب الأسبق، مباراة مغلقة تكتيكياً بين منتخبي مصر والمغرب في ربع نهائي كأس الأمم الأفريقية.



وأوضح فوهامي عبر برنامج الريمونتادا بقناة المحور أن كيروش مدرب المنتخب المصري سبق وواجه المغرب في كأس العالم 2018 حين كان مدرباً لمنتخب إيران ولعب مباراة مغلقة ودفاعية وخرج فائزاً.



وأشار إلى أن المنتخب المصري سيلعب مباراة مغلقة وخاصة أن لديه العديد من النجوم الكبار في خط الدفاع على رأسهم أحمد حجازي بجانب سرعات محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي.



وأوضح أن منتخب المغرب سيعاني بشكل كبير أمام دفاع منتخب مصر.