الصحة: تخصيص خط ساخن لمتابعة مصابي فيروس كورونا في المنزل

كشف الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والقائم بأعمال وزير الصحة، تفاصيل الوضع الوبائي لفيروس كورونا وموعد انخفاض معدل الإصابات.

وأوضح عبد الغفار خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب مقدم برنامج "الحكاية" والمذاع عبر قناة "إم بي سي مصر"،:" هناك فرقًا مخصصة لرعاية المصابين بفيروس كورونا ويتلقون العلاج في المنزل.

أكمل:" على المصابين الذين يتلقون العلاج في المنزل أن يتواصلون مع الوزارة عبر الرقم الساخن "1440" لتسجيل أنفسهم كمصابين ومن ثم معرفة تطورات حالتهم الصحية.

وناشد الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والقائم بأعمال وزير الصحة، المواطنين عدم الحصول على البروتوكول العلاجي دون استشارة طبيب، باعتبار أن العلاج والجرعات يختلف من شخص لآخر.