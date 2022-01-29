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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مكنتش أعرف أنه كوميدى.. أشرف عبد الباقى: تفاجأت بردود الأفعال على مشهد قتل

أشرف عبد الباقى
أشرف عبد الباقى

علق الفنان أشرف عبد الباقى على فيديو انتشر مؤخرا على صفحات التواصل الاجتماعى جسد خلاله مشهد تعرضه لجريمة قتل ولكن فى سياق كوميدى بمشاركة الفنانة إيمان .


وأوضح الفنان أشرف عبد الباقى خلال استضافته ببرنامج أحلى كلام والمذاع عبر فضائية الحياة ، أنه تفاجئ بانتشاره مؤخرا على السوشيال ميديا وعقب " ضحكت جامد جدا على نهاية المشهد اكتشفت انى بعمل كوميدى ومكنتش أعرف " .


ولفت الفنان أشرف عبد الباقى ، إلى أنه يميل ويفضل دائما دعم أصدقائه لأنهم هم الأساس من وجهه نظره ، وعن سؤاله انه فى حالة امتلاكه سلطة يغير فيها العالم  ماذا سيفعل رد مازحا " وأنا مالى هسيب الدنيا زى ما هى " .

اشرف عبد الباقي التواصل الاجتماعي سوشيال ميديا كوميدي فنان

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