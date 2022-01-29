عبد الغفار: نصدر قرارات يومية للعلاج علي نفقة الدولة

قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والقائم بأعمال وزير الصحة، إنّه يتم التواصل مع مصابي بعض الحوادث ويتم إصدار قرار فوري للتعامل معها بما في ذلك توفير أطراف صناعية، على نفقة الدولة.

وأوضح عبد الغفار خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب مقدم برنامج "الحكاية" والمذاع عبر قناة "ام بي سي مصر"،:" الدولة توفّر علاجًا على نفقتها في الخارج حال عدم توفر العلاج في مصر، ويتم ذلك بشكل يومي وبأرقام ضخمة.

وأشار إلي أن هذا الأمر يتم من خلال لجان متخصصة وهيئة التأمين الصحي، مؤكّدًا أنّ الدولة تمكنت من تحقيق سيطرة على هذا الوضع.