الصحة: لا مانع لدينا من توفير مسحة رابيد تيست بالصيدليات

كشف الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والقائم بأعمال وزير الصحة، حقيقة تخفيض أسعار الـ PCR في مصر، قائلا:" تعاقدنا مع عدد من الشركات من خلال هيئة الدواء المصرية والشراء الموحد لتخفيض أسعار البي سي أر".

وأوضح خلال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب مقدم برنامج "الحكاية" والمذاع عبر قناة "إم بي سي مصر"،:" هناك اتجاه لزيادة الاعتماد على مسحة (رابيد تيست) الذي تظهر نتائجها في فترة تتراوح بين 12 إلى 15 دقيقة وهي آمنة ودقيقة.

وأكمل خالد عبد الغفار:"ليس لدينا مانع من توفير رابيد تيست بالصيدليات المصرية للاطمئنان الشخصي للحالات المنزلية للتيقن من الإصابة بفيروس كورونا من عدمه، منوها إلى توافر رابيد تست من خلال عدد من المعامل الخاصة والشهادة الصادرة منها تكون معتمدة.