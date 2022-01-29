فرنسا تمنع الجنسية عن مغني راب مسلم رفض الاحتفال برأس السنة

أعلن وزير الداخلية الفرنسي رفض طلب الجنسية لمغني الراب المسلم «جيمس»، وذلك بسبب موقفه المعارض وعدم مشاركته في احتفالات رأس السنة.

خلال برنامج فرانس إنتر الصباحي، صرح وزير الداخلية الفرنسي «جيرالد دارمانين» أن طلب مغني الراب للجنسية "مرفوض".

أضاف : "هناك مادة بسيطة للغاية في القانون المدني، المادة 21-24 التي تقول لا يمكن تجنيس أي شخص لم يبرر اندماجه في المجتمع الفرنسي.. بشكل عام، أنصار الإسلام المتشدد ليسوا دليلًا جيدًا على الاندماج في المجتمع".

في 1 يناير الماضي، نشر مغني الراب «غاندي بلال» الشهير بـ "جيمس" مقطع فيديو كمسلم لمشتركيه البالغ عددهم 2.9 مليون مشترك على Instagram و Snapchat لعدم الاحتفال برأس السنة لأنه ضد الإسلام.

قرر نجم الراب، الكونغولي الذي عاش في فرنسا طوال حياته تقريبًا إعادة التقدم بطلب للحصول على الجنسية الفرنسية التي تم رفضها.

وقال : "سأقوم بإعادة التقدم بطلب للحصول على الجنسية.. إنني شخص صبور للغاية، ولا يمكنني الاستسلام".

لكن وزير الداخلية الفرنسي عارضه، وتابع: "أفترض حقيقة أن الأسباب واضحة جدا لرفض الجنسية الفرنسية، سواء كان المرء شهيرا أم غير معروف، عندما يكون من أنصار الإسلام المتشدد فإن طلبه مرفوض".