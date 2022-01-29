كندا تدين إطلاق كوريا الشمالية للصواريخ الباليستية

أدانت الحكومة الكندية، اليوم الجمعة، إطلاق كوريا الشمالية للصواريخ الباليستية، مشيرة إلى أن ما حدث يمثل تهديدا مباشرا للسلم والأمن الدوليين والإقليميين.

وأعلنت كوريا الشمالية نجاح إجراء تجارب إطلاق صاروخي كروز بعيدي المدى وصاروخين تكتيكيين موجهين أرض - أرض هذا الأسبوع. وذكرت أن الصاروخين التكتيكيين الموجهين اللذين تم إطلاقهما في اليوم السابق، أصابا بدقة هدفا في جزيرة بالبحر.

وذكر بيان صادر عن الخارجية الكندية: "اختبرت كوريا الشمالية الآن 10 صواريخ منذ بداية العام ، معظمها ينتهك قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. تُظهر هذه الإجراءات المتكررة بوضوح تجاهل كوريا الشمالية الصارخ لالتزاماتها الدولية."

ودعت كندا كوريا، الشمالية للرد على العروض المتكررة للعودة للمفاوضات، مشددة على أن الحوار والدبلوماسية هما السبيل الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار والازدهار لجميع شعوب المنطقة.

وقال البيان "كندا تحث كوريا الشمالية على اتخاذ خطوات ملموسة نحو التفكيك الكامل، والذي لا رجعة فيه لأسلحة الدمار الشامل وبرامج الصواريخ الباليستية. ولهذه الغاية، تدعم كندا الجهود الدولية والإقليمية لتقييد الأعمال الاستفزازية لكوريا الشمالية وتعزيز الأمن في منطقة المحيطين الهندي والهادئ".