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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تركي آل الشيخ برفقة رامز جلال من حفل "جوائز صنّاع الترفيه" بالرياض

صدى البلد

نشر المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالسعودية صورة جديدة عبر حسابة بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام. 

وظهر تركي آل الشيخ برفقة الفنان رامز جلال وذلك خلال الاحتفال الذي أقيم  في الرياض بحضور عدد كبير من نجوم الوطن العربي.

وكان قد تصدر رامز جلال تريند جوجل، بعدما اعتذر للفنانين الذين وقعوا ضحايا في  البرنامج الذي يقدمه كل عام بالموسم الرمضاني، ضمن فعاليات حفل توزيع جوائز "joy awards" المقام في الرياض بالمملكة العربية السعودية.

 

قال رامز جلال، خلال الحفل: “أي حد في المقلب وزعلان مني بعتذر له وليا طلب قدامكم، نفسي اعمل مقلب في فنان العرب، محمد عبده هقولك كل حاجة في المقلب، على راسي، متشكر جدا جدا".

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كما أعلن رامز جلال عن تواجده في موسم رمضان القادم ببرنامج مقالب جديد، خلال تواجده  في لقاء على السجادة الحمراء في حفل توزيع جوائز  Joy awards، وقال:"ماينفعش مكونش موجود في رمضان".

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والجدير بالذكر أن قدمت الفنانة دنيا سمير غانم خلال تسليمها جائزة تكريم والدها الفنان الراحل سمير غانم ووالدتها الفنانة الكبيرة الراحلة دلال عبد العزيز، خالص الشكر للشعب السعودي والعربي  والمستشار تركي  آل الشيخ على تكريمهم وتقديرهم لمسيرة والدايها عما قدماه خلال حياتهما للفن العربي.

وأعربت الفنانة إيمي سمير غانم عن سعادتها البالغة بهذا التكريم، قائلة: "سعيدة بالتكريم واستلام جائزة تقدير لمسيرة بابي ومامي الفنية بعد وفاتهما".

وأشارت إيمي إلي أنها كانت تحضر الكثير من الكلمات ولكن مشاعرها بعد عرض فيلم تسجيلي عن والدها ووالدتها طغت عليها بصورة كبيرة لدرجة أنها لا تتمكن من الحديث.

ولم تتمالك النجمتين إيمي ودنيا سمير غانم دموعهما بعد عرض فيديو تكريمي عن والديهما الراحلين سمير غانم ودلال عبد العزيز خلال حفل توزيع Joy Awards.

 

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