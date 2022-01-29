لا إصابات.. انقلاب أتوبيس ركاب فى ترعة بالقليوبية

انقلب أتوبيس ركاب في ترعة الشرقاوية على الطريق المتجه إلى المؤسسة - أحمد حلمى بمدينة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية وعلى الفور قامت الاجهزة المعنية بمساعدة الاهالى من انتشال الاتوبيس من خلال ونش دون اى اصابات او خسائر فى الارواح.

تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية بلاغا بانقلاب اتوبيس بشبراالخيمة وتبين أنه اثناء سائق الاتوبيس بركنه بموقف تحميل الركاب بعد الانتهاء من العمل اختلت عجلة القيادة في يد سائق الأتوبيس وسقط في الترعة ولم تكن هناك خسائر في الأرواح أو إصابات حيث ان الاتوبيس خالى من الركاب وتم انتشاله باستخدام ونش.