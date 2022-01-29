إيمي سمير غانم تشارك جمهورها عدة صور من حفل "جوائز صنّاع الترفيه" بالرياض

شاركت النجمة ايمي سمير غانم جمهوها عدة صور من حفل "جوائز صنّاع الترفيه" بالرياض وذلك عبر حسابها الشخصي علي موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وتألقت إيمي سمير غانم بإطلالة جذابة بالأسود، مما حازت علي إعجاب متابعيها .

أقيم أمس حفل توزيع جوائز joy awards بالسعودية اليوم، ويشارك فى الحفل عدد كبير من نجوم الخليج على رأسهم “المطرب ماجد المهندس ، ملحم زين، عايض يوسف ، عبد المجيد الرهيدى ،عبدالله السبع ، عامر الحمود ، بشير غنيم، بدر الشعيبى ، سامى الجابر ،حسن عسيرى، ابراهيم البكرى ، محمد سعد”.

فاز الممثل يعقوب الفرحان بجائزة أفضل ممثل، كما حصلت الفنانة إلهام علي أفضل ممثلة في فئة المسلسلات بحفل جوي أووردز.

وأحيا كاظم الساهر حفل ‏JOY AWARDS، حيث قدم خلال الحفل أغنية "أحبينى" واستقبله الجمهور بحفاوة شديدة، فيما قدم هاني شاكر أغنية "علي الضحكاية، وقدم محمد عبده اغنية "إبعاد" والتي لاقت ترحيب وإعجاب الجمهور، وطلب من هاني شاكر وكاظم الساهر التقاط صورة تذكارية معهما

وحرص عدد من النجوم على إلتقاط صور مع الجمهور السعودي منهم الفنان محمد سعد.

وقام المستشار ترك آل الشيخ بتكريم والد الفنانتين دنيا وإيمي سمير غانم خلال الحفل.

ويعتبر الحفل حدث فني ترفيهي جامع تقدمه الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية تحت مظلة "موسم الرياض"، وتشارك في تنظيمه “مجموعة MBC”.

ومن المرتقب أن يشارك في الحفل بنسخته الثانية هذا العام كوكبة من نجوم الفن والسينما والدراما والرياضة العرب والعالميين، إلى جانب أبرز صنّاع الترفيه ونخبة من المدعوّين في هذا القطاع الحيوي، بموازاة مجموعة من أهل الصحافة والإعلام والمؤثرين الاجتماعيين والشخصيات العامة وغيرهم.

ويأتي ضمن الحضور المصري كل من أشرف زكى، أمينة خليل، هالة صدقي، نيللي كريم، عمرو يوسف، أحمد فهمي، أكرم حسني، حسن الرداد، عمرو مصطفي، أشرف عبد الباقي، دينا الشربيني و غيرهم.