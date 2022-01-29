الذهب ينخفض إلى أدنى مستوى منذ 6 أسابيع مع ارتفاع الدولار

سجل الذهب أسوأ أسبوع له منذ أواخر نوفمبر مع انخفاضه إلى أدنى مستوى في 6 أسابيع مقابل صعود الدولار وسط توقعات بأن يرفع الفدرالي الأميركي أسعار الفائدة في مارس.

وتراجعت العقود الآجلة للذهب بـ 0.17% إلى 1790.1 دولار عند التسوية الجمعة 28 يناير، لتسجل تراجعاً أسبوعياً بنحو 2.5%.

هذا وزادت أسعار الذهب إلى أعلى مستوى لها في أكثر من شهرين في وقت سابق من الأسبوع حينما أدت التوترات المتزايدة حول أوكرانيا وزيادة التقلبات في الأسواق إلى زيادة الاهتمام بالمعدن الذي يعد ملاذا آمنا.

هذا وصعد مؤشر الدولار الذي يقيس مدى قوة العملة الأميركية أمام سلة عملات بنحو 1.7% خلال الأسبوع مع صدور قرار الفدرالي.

وانخفضت الأسعار بنحو 3.5% منذ ذلك الحين بعد أن أعاد الفدرالي التأكيد على خططه لإنهاء مشترياته من السندات في وقت الجائحة وأشار إلى رفع أسعار الفائدة في مارس آذار.