إيهاب وصفي: أسعار الذهب ستنخفض حال رفع الفائدة على الدولار

كشف إيهاب وصفي رئيس شعبة الذهب بالغرفة التجارية، أسباب انخفاض أسعار الذهب خلال الفترة الماضية.

وأوضح إيهاب وصفي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "المصري أفندي" والمذاع عبر قناة "المحور"،:" هناك توقعات بزيادة أسعار الفائدة ستؤدي الى ارتفاع سعر الدولار، وحين يرتفع الدولار أمام العملات ينخفض سعر الذهب".



وأضاف وصفي:" سعر الأوقية وصل إلى 1786 جنيهًا. فيما وصل عيار 21 إلى 786 جنيهًا بانخفاض يقترب من 24 إلى 25 جنيهًا ولكنه في النصف الثاني مع فتح بورصة نيويورك مسك نفسه شوية بعدما بدأ الدولار يتوازن شوية".



وأكمل:" "لا يمكن التوقع بأسعارالذهب إلا بعد تداولات الإثنين المقبل بعد الظهر تحدد الرؤية معانا، وكل الأوقات مناسبة لشراء الذهب لأنه إذا انخفض أكيد هيرد ويرجع أقوى من الأول".

وأتم حديثه:" سنة 2021 كانت أسوأ أداء للذهب زي ما بدأ زي ما انتهى ولكن 2020 كان فيه ارتفاع كبير بسبب جائحة كورونا ووصلت الأوقية وقتها إلى 1940 دولارًا بعدما 1600 جنيهًا وأكثر".