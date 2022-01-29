سعر الذهب اليوم السبت 29 يناير 2022

يستعرض صدى البلد أسعار الذهب في مصر خلال بداية تعاملات اليوم السبت 29 يناير 2022 على مستوى الأعيرة الذهبية المختلفة وفقا لموقع gold price today.



وسجل أعلى سعر لـ جرام الذهب عيار 24 الأعلي قيمة وفئة بين أعيرة الذهب اليوم السبت 898 جنيها.



وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأشهر تداولا بين أعيرة الذهب اليوم نحو 786جنيها.



بينما وصل جرام الذهب عيار 18 الوسطي بين أعيرة الذهب اليوم نحو 673جنيها.



بلغ سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم ا نحو 523 جنيها.

بلغ سعر جرام الذهب عيار 10 اليوم نحو 373 جنيها.

ووصل سعر الجنيه الذهب اليوم نحو 6302جنيه.

بلغ سعر كيلو الذهب اليوم 901.714 جنيه.

وسجل سعر الذهب عالميا 1789دولار للأوقية.



وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.



وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.



وتعد أسعار الذهب اليوم فى مصر معلومة اقتصادية قيِّمة، خاصة للمقبلين على الزواج، فضلا عن المستثمرين؛ نظرا لارتباطه بالاقتصاد العالمي، وذلك في الوقت الذي تدهور فيه اقتصاد الكثير من الدول، وأصبح الذهب ملاذًا آمنًا للكثيرين سواء فى مصر أو بباقي الدول العربية.