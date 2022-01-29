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رئيس التحرير
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أخبار البلد

بالخطوات..كيف يمكنك الاستفادة من صندوق التأمين على الثروة الحيوانية |انفوجراف

الماشية
الماشية

أصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والمكتب الاعلامي للوزارة، العدد الثالث من سلسلة دليل الخدمات التي تقدمها الادارات التابعة للوزارة، للمزارع والمربي والمواطن، حيث يستعرض هذا العدد من خلال فيديو وانفوجراف، الخدمات التي يقدمها صندوق التأمين على الثروة الحيوانية، والإجراءات الواجب اتباعاها للحصول على هذه الخدمات،  كذلك الرسوم المقررة.

ويأتي هذا الإصدار بهدف التيسير على المواطنين، وتعريفهم بالإجراءات الواجب اتباعها للحصول على الخدمات المتنوعة التي تقدمها الوزارة.

ووفقا للانفوجراف، يؤمن صندوق التأمين على الثروة الحيوانية،  على الماشية بأنواعها المختلفة: أبقار، جاموس، أغنام ، ماعز، وجمال،  ضد أخطار: النقوق، الذبح الاضطراري، الحوادث، الحريق،  السطو، السرقة، وخيانة الأمانة،  فضلا عن الأمراض الوبائية.
 

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وحول كيفية الاستفادة من خدمات الصندوق، أشار الانفوجراف الى أنه يتم التقدم بطلب للتأمين على رؤوس الماشية إلى فرع الصندوق بمديرية الطب البيطري فى المحافظة التابع لها، ومن ثم يتم إتخاذ الإجراءات الخاصة بمعاينة الحيوانات والحالة الصحية لها، وتحديد قيمة الرسوم التأمينية وفقاً للقيمة الأساسية للحيوان، كما يتم ترقيم وتسجيل الحيوان،  واستصدار رقم تأميني للحيوان.

ويقدم الصندوق عددا من الخدمات، للماشية المؤمن عليها، يأتي في مقدمتها: الرعاية الصحية المجانية للحيوان طوال فترة التأمين، فضلا عن دعم تغذية الحيوان المؤمن عليه وتوفير الأعلاف بنسبة خصم تصل إلى 300جنيهآ للطن، كما يتم صرف تعويضات تصل نسبتها إلى 100% من القيمة الشرائية للحيوان فى حالة الأخطار التى تعرض لها الحيوان .

وتختلف قيمة التأمين على الماشية، حيث تبلغ للحيوانات المحلية حوالى 1,5 % من القيمة الشرائية للحيوان، وللحيوانات المستوردة حوالى 3% من القيمة الشرائية للحيوان .


يذكر ان مركز المعلومات الصوتية والمرئية، يصدر حاليا إصدارات متنوعة: "الزراعة في أسبوع"، والذي يلقى الضوء على أنشطة الوزارة وهيئاتها الجمعة من كل أسبوع، و  "الزراعة في كل مصر"، والذي يلقي الضوء على أنشطة مديريات الزراعة بالمحافظات المختلفة، الثلاثاء من كل أسبوع، واصداره الثالث دليل خدمات وزارة الزراعة، فضلا عن الإصدار الرابع "أرقام في الزراعة" والذي يبرز أهم الأرقام المتعلقة بالقطاع الزراعي، والإنجازات التي تحققت فيه، وذلك في اطار  الخدمات الإعلامية التي يقدمها المركز، بالوسائل التكنولوجية المتعددة والمتنوعة.

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