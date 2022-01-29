جامعة أسوان تنظم قافلة طبية بقرية غرب سهيل

نظمت كلية الطب ومستشفيات جامعة أسوان، قافلة طبية بقرية غرب سهيل، وذلك في إطار مبادرة "حياة كريمة"، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي لتطوير القرى المصرية.

وجاءت القافلة برعاية الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور أيمن محمود عثمان، رئيس جامعة أسوان.

وأكد الدكتور أيمن عثمان أن دور الجامعة في خدمة المجتمع وتنمية البيئة يأتي تفاعله في مشاركته في جميع المبادرات الرئاسية، ومنها مبادرة "حياة كريمة" لتطوير القرى المصرية، مشيرًا إلى أن استمرارية إطلاق الجامعة للقوافل الطبية، تأتي في إطار حرص الجامعة على مشاركتها في خدمة المجتمع المحلي، وذلك من خلال تقديم خدمات متميزة في جميع التخصصات بواسطة خبراء وأساتذة متخصصين بما يتماشى مع أهداف المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

اقرأ أيضاً:

وقال الدكتور أيمن عثمان، إن ذلك يأتي في ظل توجيهات القيادة السياسية للمشاركة الفعالة والعمل على إبراز دور التعليم الجامعي في تطوير المجتمع وتنميته وتوسيع آفاقه المعرفية والثقافية من خلال إسهام مؤسساته في تخريج خريجين قادرين على تطوير مجتمعاتهم، والعمل على علاج قضايا الشارع بالحلول العلمية والبحثية المتخصصة.

فى السياق نفسه، أشار الدكتور محمد زكي الدهشوري، عميد كلية الطب، إلى أن أعمال القافلة الطبية تأتي في إطار وضمن خطة كلية الطب والمستشفي الجامعي في تقديم الخدمة الطبية من خلال قوافل طبية مختلفة إلى المناطق الأكثر احتياجا، والعمل على زيادة الترابط بين الجامعة والمجتمع والبيئة المحيطة، والعمل على تخفيف العبء عن كاهل المواطنين، وتفعيلًا لدور الجامعة في رعاية أبناء الإقليم من خلال القوافل المتكاملة للقرى الأكثر فقراً.

وأوضح الدكتور أشرف معبد، المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة أسوان، أن المستشفى الجامعي قام بإعداد قافلتين طبيتين، القافلة الطبية الأولى عيون وكانت عقب زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي للقرية، وتأتي القافلة الثانية تخصص عظام، والتي يشارك بها أساتذة وأعضاء هيئة التدريس من كلية الطب البشرى والمستشفى الجامعي بأسوان، وتقدم أعمال الكشف الطبي والأشعة والعلاج بالمجان ويتم تحويل حالات الجراحة إلى المستشفى الجامعي بأسوان.

وكان اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، شدد على استمرار حملات إزالة التعديات والإشغالات، بجانب تكثيف أعمال النظافة العامة ورفع التراكمات والمخلفات، بالإضافة إلى استكمال خطة التطوير والتجميل.