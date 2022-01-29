عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة أسوان تنظم قافلة طبية بقرية غرب سهيل

جهود وأنشطة حياة
جهود وأنشطة حياة كريمة بأسوان

نظمت كلية الطب ومستشفيات جامعة أسوان، قافلة طبية بقرية غرب سهيل، وذلك في إطار مبادرة "حياة كريمة"، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي لتطوير القرى المصرية. 

وجاءت القافلة برعاية الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور أيمن محمود عثمان، رئيس جامعة أسوان

وأكد الدكتور أيمن عثمان أن دور الجامعة في خدمة المجتمع وتنمية البيئة يأتي تفاعله في مشاركته في جميع المبادرات الرئاسية، ومنها مبادرة "حياة كريمة" لتطوير القرى المصرية، مشيرًا إلى أن استمرارية إطلاق الجامعة للقوافل الطبية، تأتي في إطار حرص الجامعة على مشاركتها في خدمة المجتمع المحلي، وذلك من خلال تقديم خدمات متميزة في جميع التخصصات بواسطة خبراء وأساتذة متخصصين بما يتماشى مع أهداف المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

اقرأ أيضاً:

إزالة 9 حالات تعد على الأراضي في أسوان

مهرجان أسوان لأفلام المرأة يكشف عن بوستر دورته السادسة

 

وقال الدكتور أيمن عثمان، إن ذلك يأتي في ظل توجيهات القيادة السياسية للمشاركة الفعالة والعمل على إبراز دور التعليم الجامعي في تطوير المجتمع وتنميته وتوسيع آفاقه المعرفية والثقافية من خلال إسهام مؤسساته في تخريج خريجين قادرين على تطوير مجتمعاتهم، والعمل على علاج قضايا الشارع بالحلول العلمية والبحثية المتخصصة.

فى السياق نفسه، أشار الدكتور محمد زكي الدهشوري، عميد كلية الطب، إلى أن أعمال القافلة الطبية تأتي  في إطار وضمن خطة كلية الطب والمستشفي الجامعي في تقديم الخدمة الطبية من خلال قوافل طبية مختلفة إلى المناطق الأكثر احتياجا، والعمل على زيادة الترابط بين الجامعة والمجتمع والبيئة المحيطة، والعمل على تخفيف العبء عن كاهل المواطنين، وتفعيلًا لدور الجامعة  في رعاية أبناء الإقليم من خلال القوافل المتكاملة للقرى الأكثر فقراً. 

وأوضح الدكتور أشرف معبد، المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة أسوان، أن المستشفى الجامعي قام بإعداد قافلتين طبيتين، القافلة الطبية الأولى عيون وكانت عقب زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي للقرية، وتأتي القافلة الثانية تخصص عظام، والتي يشارك بها أساتذة وأعضاء هيئة التدريس من كلية الطب البشرى والمستشفى الجامعي بأسوان، وتقدم أعمال الكشف الطبي والأشعة والعلاج بالمجان ويتم تحويل حالات الجراحة إلى المستشفى الجامعي بأسوان.

وكان اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، شدد على استمرار حملات إزالة التعديات والإشغالات، بجانب تكثيف أعمال النظافة العامة ورفع التراكمات والمخلفات، بالإضافة إلى استكمال خطة التطوير والتجميل.

أسوان اخبار محافظة اسوان محافظة أسوان الدكتور ايمن عثمان جامعة اسوان

موضوعات متعلقة

إزالة 9 حالات تعد على الأراضي في أسوان

ترشيحاتنا

تجربتي قاسية.. القصة الكاملة لأزمة الفنان رشوان توفيق مع ابنته

شطة: على منتخب مصر تجاوز أزمة الفندق.. وإيتو أنقذنا من مأساة

الرئيس السيسي ونظيره السنغالي يتوافقان على تعزيز التنسيق المشترك لمتابعة تطورات سد النهضة

تهديد لمستقبل الطلاب.. خبير تعليم يكشف خطورة الكيانات العلمية الوهمية

صاروخ أسبوعي.. إيلون ماسك يحقق إنجازا جديدا

أسعار مواد البناء اليوم السبت 29 يناير 2022

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأقسى منذ التسعينيات.. العاصفة "ياسمين" تضرب لبنان على ارتفاع 1000 متر| شاهد

الطقس غدا.. عاصفة ترابية تضرب البلاد مصحوبة بموجة أمطار جديدة

الأمطار تضرب 6 مناطق بالقاهرة في الساعات الاولى من صباح يوم السبت

الطقس غدا | الصقيع مستمر والأمطار خفيفة .. وكاترين حرارة تحت الصفر

التموين: تخفيضات 70% على الملابس والأجهزة الكهربائية.. فبراير المقبل

4 بلطجية طعنوه حتى الموت.. وفاة نجل مدرب بلدية المحلة| تفاصيل مأساوية

بركات عن سخرية ضياء السيد من مكافأة الفوز على كوت ديفوار: مش بحب البسطرمة ولا اللي بياكلها

القناة الجزائرية: لن ننقل مباراة مصر والمغرب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المنوعات.. متحور كورونا القادم أشد عدوى.. لحظة سقوط عارض سيرك من ارتفاع عالي.. فرنسا ترفض تجنيس مغني مسلم

لن تصدق عمره...أصغر طفل في العالم يتسلق جبل كلمنجارو

عمرها قرن.. شاهد أقدم سمكة "زينة" في العالم|فيديو

لحظة سقوط عارض سيرك أثناء تأرجحه في الهواء|فيديو

فيديو

عادات لا يصدقها عقل.. أغرب قوانين الزواج في العالم

عاصفة ثلجية قوية وإعلان الطوارئ.. شاهد ما يحدث بعدد من الولايات الأمريكية

البطاطس تصبح سامة.. 10 أطعمة لا تضعها أبدا في الثلاجة

أبرز مشاهد جوي أووردز .. سقوط مذيعة وترتر رامز

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (2)

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطي أحمد يكتب : النبوءة الوحيدة

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

مات أخي ياسر رزق

محمود بكري يكتب : معركة الوعي (22)

نيفين منصور

أعماق الهاوية

عبدالمعطى أحمد

ذاكرة التاريخ واليوزباشي مصطفى رفعت

رشا شكر

”أصحاب ولا أعزّ“

كريمة أبو العينين

صكوك الغفران ومفاتيح جهنم

المستشار أسـامة الصعيدي

الحياة البشرية مع الثورة الصناعية الرابعة

إلهام أبو الفتح

الحارس

اﻟﻤﺰﻳﺪ