محافظ أسوان: رفع درجة الاستعداد لمواجهة موجة سوء الأحوال الجوية

تابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، مع رؤساء المراكز والمدن ومسئولى الجهات المختصة من خلال مركز الأزمات وغرفة عمليات المحافظة، تطورات الأوضاع على مدار الساعة لسرعة التعامل مع أية أحداث طارئة بالتنسيق مع غرف عمليات وزارة التنمية المحلية ومجلس الوزراء.

ويأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية برفع درجة الإستعداد لمواجهة موجة سوء الأحوال الجوية والأمطار والطقس السيئ طبقاً لما أعلنته الهيئة العامة للأرصاد الجوية .

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وكان اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، أشاد بالاستجابة السريعة من الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعى بتسليم 108 آلاف و 302 فيزا ميزا لصرف معاش تكافل وكرامة للمواطنين المنتفعين ، وهو الذى كان أحد أبرز المطالب الجماهيرية لهؤلاء المواطنين سواء أثناء عقد اللقاءات الأسبوعية الدورية معهم أو خلال الجولات الميدانية للمحافظ في القرى والمدن.

وأوضح أشرف عطية، أن معاش تكافل وكرامة يأتي ضمن برامج الحماية الإجتماعية التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى لتحسين مستوى معيشة الأسر الأكثر إحتياجاً ، ومساعدتها على مواجهة متطلبات الحياة اليومية .