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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إستمرار حملات إزالة التعديات والإشغالات وإستكمال أعمال التطوير والتجميل في أسوان

جهود وأنشطة المحليات
جهود وأنشطة المحليات بأسوان

شدد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان على إستمرار حملات إزالة التعديات والإشغالات، بجانب تكثيف أعمال النظافة العامة ورفع التراكمات والمخلفات ، بالإضافة إلى إستكمال خطة التطوير والتجميل .

وتنفيذاً لهذه التوجيهات قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو بإزالة تعديات مبانى فورية على أراضى الدولة بقرية حاجر الميتمية وحاجر أبوخليفة بمركز أدفو على مساحة 3 ألاف م2 ، كما تم تنفيذ حملة نظافة عامة لرفع مخلفات محصول القصب الناتجة من تحرك الجرارات والمقاطير بمحازة خط سير قصب السكر إلى مصنع سكر إدفو ، فيما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دراو بشن حملة نظافة مسائية برفع القمامه والتراكمات بمنطقة السوق داخل المدينة .

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وعلى الجانب الأخر قامت الوحدة المحلية لمدينة أبوسمبل السياحية برفع مستوى النظافة والتجميل حيث جارى تنفيذ أعمال رفع المخلفات ودهان الأشجار وتهذيبها ، بجانب رفع كفاءة البلدورات ودهانها مع الأهتمام بالخدمات المقدمة للمواطنين ومنها من رفع كفاءة مكتب بريد حى الفردوس ، كما قامت الوحدة المحلية لمدينة السباعية بإزالة عدد 2 حالة تعدى على أراضى أملاك الدولة وذلك أثناء تنفيذ أعمال رفع التراكمات وتسوية الأتربة بالشارع الرئيسى للمدينة .

وكان قد تابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان مع رؤساء المراكز والمدن ومسئولى الجهات المختصة من خلال مركز الأزمات وغرفة عمليات المحافظة تطورات الأوضاع على مدار الساعة لسرعة التعامل مع أية أحداث طارئة بالتنسيق مع غرف عمليات وزارة التنمية المحلية ومجلس الوزراء حيث يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية برفع درجة الإستعداد لمواجهة موجة سوء الأحوال الجوية والأمطار والطقس السيئ طبقاً لما أعلنته الهيئة العامة للأرصاد الجوية .

فيما أشاد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، بالاستجابة السريعة من الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعى بتسليم 108 آلاف و 302 فيزا ميزا لصرف معاش تكافل وكرامة للمواطنين المنتفعين ، وهو الذى كان أحد أبرز المطالب الجماهيرية لهؤلاء المواطنين سواء أثناء عقد اللقاءات الأسبوعية الدورية معهم أو خلال الجولات الميدانية للمحافظ في القرى والمدن ، موضحاً بأن معاش تكافل وكرامة يأتي ضمن برامج الحماية الإجتماعية التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى لتحسين مستوى معيشة الأسر الأكثر إحتياجاً ، ومساعدتها على مواجهة متطلبات الحياة اليومية .

جهود وأنشطة المحليات بأسوان
جهود وأنشطة المحليات بأسوان
جهود وأنشطة المحليات بأسوان

 

جهود وأنشطة المحليات بأسوان
أسوان اخبار محافظة اسوان محافظة أسوان اللواء أشرف عطية اخبار المحافظات

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