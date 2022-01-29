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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

جوزي مشغلني خدامة في البيوت وبيقولي اعملي بلقمتك.. مبروك عطية يرد

الزوجين
الزوجين

ورد إلى الدكتور مبروك عطية، الداعية الإسلامي، سؤالا من إمرأة تقول فيه "جوزي مشغلني خدامة في البيوت وبيقولي اعملي بلقمتك وبيستدل برأيك يا دكتور إن الست لازم تساعد جوزها وأنا مش قادرة على كده، فماذا أفعل؟

وقال الدكتور مبروك عطية، في فيديو له، إن رأيي الذي يستدل به هذا الزوج فهم خطأ، منوها بأنه قال بعدم عمل الزوجة للإنفاق على البيت في وجود الرجل، فالنفقة واجبة على الزوج.

وأضاف، أن الزوجة لا يجب عليها العمل، لأن النفقة على الرجل وينفق على قدر استطاعته، مستدلا بقوله تعالى "لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۖ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ۚ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا".

قرفان من نفسي ومش عارف اشتغل


ورد إلى الدكتور مبروك عطية، الداعية الإسلامي، سؤالا من شاب يقول فيه "قرفان من حياتي لا عارف أعيش ولا اشتغل.. تنصحني بايه وإيه الحل؟

وقال الدكتور مبروك عطية، في فيديو له، إن هذه الحالة حالة أناس كثيرون، منوها بأن التهويل في الشكوى ليس  من صفات المؤمنين، وكان هناك رجل فقد عينيه في عهد النبي ولم يجذع، وقال النبي "من فقد إحدى حبيبتيه ضمنت له الجنة".

ونصح مبروك عطية، الشاب بألا يجذع طالما استيقظ من نومه على ذكر الله وأول فعله في اليوم هو صلاة الفجر، ومن ثم التوكل على الله ويعمل بكل جهد.

وتابع: لا يصح من الشاب أن يشكو كل فترة ويظن أنه لا يستطيع الحياة أو العمل، وعليه أن يتوكل الله في كل خطوة من حياته.

 

الدكتور مبروك عطية مبروك عطية جوزي مشغلني خدامة في البيوت عمل الزوجة للإنفاق النفقة واجبة على الزوج النفقة على الرجل

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