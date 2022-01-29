مواجهة سلبيات العولمة الثقافية وقبول الآخر ضمن ندوة مركز المعلومات بمعرض الكتاب

شهدت فعاليات البرنامج الثقافي فى ثالث ايام الدورة 53 من معرض القاهرة الدولى للكتاب حضورا جماهيريا ضخما حيث اقيمت بقاعة الشرف الندوة النوعية الفكرية لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء وجاءت بعنوان "الثقافة والهوية في عصر العولمة" بمشاركة قامات نخبوية ثقافية عربية ومصرية متميزة.

كان أبرز من شاركوا بالندوة كل من الدكتور هشام عزمى أمين عام المجلس الأعلى للثقافة، المؤرخ الدكتور محمد عفيفي امين عام المجلس الاعلى للثقافة الأسبق، أسامة الجوهري، الدكتور محمد العلي، الدكتور سلطان الروميثي "دولة الامارات العربية"، الإعلامي محمد الملا "دولة الكويت".

تناولت الندوة كافة التحديات التي تواجهها الهوية العربية وابجديات المرونة الفكرية، ومفردات الهوية الوطنية وتمايزها وتكاملها مع المنطلقات العالمية وفقا لتصورات العولمة، وعلاقتها بقضايا التعايش وقبول الاخر، في محاولة لصياغة اجندة وطنية طموحة، تستهدف تفعيل اليات متعددة لمواجهة سلبيات العولمة الثقافية، وأهمية الدور الذي يمكن ان تلعبه وسائل الإعلام في حماية قضايا الهوية العربية، وتعزيز المشتركات بينها بما يتوافق وأبجديات الاستفادة بإيجابيات العولمة الحديثة، واهمها الاستفادة من الثورة الرقمية، فضلا عن قضايا تعزيز الهوية الثقافية.

يذكر أن البرنامج الثقافي لمعرض القاهرة الدولى للكتاب يستضيف مجموعة من الشخصيات الإبداعية البارزة فى لقاءات وندوات متنوعة تساهم في طرح ومناقشة قضايا هامة تجذب الاهتمام الجماهيري وتجسد أهمية الثقافة في بناء الشخصية الواعية والمستنيرة .