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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

طلب إحاطة بشأن إنشاء مستشفى مركزى صان الحجر ومركز منشأة أبو عمر في الشرقية

مجلس النواب
مجلس النواب

قال النائب أحمد الطحاوى ، عضو لجنة الصحة بالبرلمان إنه تقدم بطلب إحاطة لرئيس الوزراء والقائم بأعمال وزير الصحة بشأن إنشاء مستشفى مركزى صان الحجر ومركز منشأة أبو عمر فى محافظة الشرقية.

وأشار الطحاوى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أنه تم تخصيص قطعة أرض لإنشاء هذه المستشفى ، إلا انه لم يتم إنشاءها حتى الان ، حيث اننا فى انتظار توفير الإعتماد اللازم لإنشاءها من جانب رئيس الوزراء والقائم بعمل وزير الصحة.

وكان المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، قد رفع الجلسة العامة للمجلس، على أن يعاود مجلس النواب، عقد جلساته العامة يوم الأحد الموافق 6 من شهر فبراير المقبل.

ووافق المجلس على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الاقتصادية، ومكتبي لجنتي العلاقات الخارجية والخطة والموازنة، بشأن قرار رئيس الجمهورية رقم 632 لسنة 2021 بشان الموافقة على اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني بين حكومة جمهورية مصر العربية، وحكومة الصين الشعبية، الموقعة في نوفمبر 2021.

وشهدت الجلسة رفض طلب رفع الحصانة عن النائب أحمد زهير، فضلا عن الموافقة على مجموع مواد المنشآت السياحية والفندقية.

كما وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، نهائيا بالوقوف على 5 مشروعات قوانين، سبق مناقشتها والموافقة على مجموع موادها في جلسات سابقة.

وتضمنت مشروعات القوانين التي تمت الموافقة عليها قانون المالية الموحد، قانون التخطيط العام للدولة، وقانون دمج صندوق تحسين الأقطان المصرية في معهد بحوث القطن التابع لمركز البحوث الزراعية.

ووافق مجلس النواب نهائيا على قانون الإذن لوزير المالية بضمان شركة الاتحاد العربى للنقل "سوبرجيت"، وكذلك الموافقة على قانون إنشاء صندوق دعم السياحة والآثار.

طلب احاطة رئيس الوزراء القائم بأعمال وزير الصحة مستشفى مركزى صان الحجر مركز منشأة أبو عمر

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