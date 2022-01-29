التعادل السلبي يحسم الشوط الأول من مباراة الكاميرون وجامبيا في أمم أفريقيا

خيم التعادل السلبي بدون أهداف على أحداث الشوط الأول من مباراة منتخبي الكاميرون وجامبيا في أولى مباريات ربع نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية.

وسيطر المنتخب الكاميروني على أحداث الشوط الأول، وكانوا قريبين من التسجيل عن طريق كولينز فاي في الدقيقة 29 بتسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء مرت بجوار المرمى الجامبي.

فاي عاد ليرسل كرة عرضية بالمقاس على رأس أبو بكر، لكن رأسية الأخير مرت بجوار القائم الأيسر لمرمى جامبيا في الدقيقة 32.

وفي الدقيقة 37 تصدى جايي حارس جامبيا لرأسية أخرى من أبو بكر، لينتهي النصف الأول من المباراة بالتعادل السلبي.

تشكيل الكاميرون

وضم تشكيل الكاميرون كلا من:

في حراسة المرمى: أندريه أونانا

خط الدفاع: جان كاستيلو، مايكل نجادو نجادجوي، نوهو تولو

خط الوسط: كولينز فاي، أندريه زامبو أنجويسا، مارتين هونجلا، صامويل إيفس أوم جويت، نيكولاس مويمي نجاماليو.

خط الهجوم: كارل توكو إكامبي، فينسنت أبوبكر

تشكيل جامبيا

وضم تشكيل جامبيا كلا من:

في حراسة المرمى: بابوكار جايي

خط الدفاع: سايدي جانكو، جوميز جيمس، عمر كولي، نواه سونكو سوندبيرج

خط الوسط: با مادو جاني، سليمان ماريح، يوسف بوب، إيبو عمر توراي

خط الهجوم: محمد بادوماسي، موسى بارو.