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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ساعده الحرس الثوري الإيراني.. البحرين تبدأ تنفيذ عقوبات ضد متهم بالإرهاب

البحرين تبدأ تنفيذ
البحرين تبدأ تنفيذ عقوبات ضد متهم بالإرهاب

أعلنت السلطات في البحرين، ترحيل محكوم بقضايا إرهاب لمركز الإصلاح والتأهيل تنفيذا للأحكام الصادرة بحقه، وبينها أربعة بالمؤبد.

وقال رئيس نيابة التنفيذ في البحرين أن المحكوم، الذي تسلمته سلطات المملكة مؤخرا عبر "الإنتربول"، سيخضع لـ4 عقوبات بالسجن المؤبد، وعقوبة أخرى بالسجن 10 سنوات، فضلا عن الغرامات المالية، مع الإشارة إلى أنه سيتمكن "من  الطعن في هذه الأحكام وفقا لما يجيزه القانون"، حسب صحيفة "الأيام" البحرينية.

ويعد المتهم "من أخطر العناصر الإرهابية"، وقالت البحرين إنه كان "المخطط والمسؤول الأول عن عدة عمليات إرهابية شهدتها المملكة خلال الحقبة الماضية والتي نتج عنها قتل والشروع في قتل رجال الشرطة والمدنيين".

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وأوضحت المحكوم عليه كان ينفذ عملياته "بمساعدة الحرس الثوري الإيراني وآخرين بالعراق، وذلك بقصد الإخلال بالأمن العام من خلال استهداف الأماكن الحساسة والحيوية بالمملكة".

وأشارت البحرين إلى أنه "هرب إلى إيران واستمر بالتنسيق مع عناصر الحرس الثوري في وضع مخططات العمليات الإرهابية داخل مملكة البحرين، ومن أبرز هذه العمليات استهداف قوات الأمن العام بمنطقة الدية عام 2014".

وأضافت أن المحكوم عليه "ظل ملاحقا دوليا بموجب أمر قبض دولي"، إلى أن "تم القبض عليه مؤخراً وتسليمه للسلطات في مملكة البحرين تلبية لطلبها".

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