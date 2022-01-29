إكامبي يفوز بجائزة أفضل لاعب في مباراة الكاميرون وجامبيا بالأمم الإفريقية

فاز كارل توكو إكامبي مهاجم فريق ليون الفرنسي بجائزة أفضل لاعب في المباراة التي جمعت منتخب بلاده الكاميرون أمام جامبيا في بطولة كأس الأمم الأفريقية.

وتأهل منتخب الكاميرون لدور نصف النهائي لبطولة كأس الأمم الأفريقية وذلك بفوزه على جامبيا بهدفين دون مقابل.

واختارت اللجنة المنظمة للبطولة، اللاعب إكامبي للفوز بالجائزة وذلك بعد قيادته الكاميرون للفوز على جامبيا، حيث سجل هدفي اللقاء.

ويحتل إكامبي وصافة ترتيب هدافي بطولة كأس الأمم الأفريقية برصيد 5 أهداف خلف زميله الكاميروني فينسنت أبو بكر مهاجم النصر السعودي الذي سجل 6 أهداف.

ويواجه منتخب الكاميرون في دور نصف النهائي، الفائز من مباراة منتخبي مصر والمغرب.