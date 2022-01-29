تاج الدين: زيادة في إصابات كورونا وانخفاض في الوفيات لهذا السبب..فيديو

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية، إن هناك زيادة ملحوظة في اصابات كورونا في ظل انتشار متحور اوميكرون الذي يعتبر أكثر انتشارا .

وأضاف محمد عوض تاج الدين في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد "، :" من يصاب بـ اوميكرون يمكن ان يعدي 16 شخصا ، والعدوى حاليا أصبحت عائلية ".

تابع محمد عوض تاج الدين :" هناك انخفاض في عدد الوفيات بـ كورونا بسبب زيادة الوعي بسرعة التشخيص والعلاج ومتحور أوميكرون تأثيره يكون على الجهاز التنفسي العلوي وليس الجهاز التنفسي السفلي ".

أكمل محمد عوض تاج الدين :" مازال هناك فيروس كورونا وهناك حالات شديدة وتدخل المستشفيات والرعاية المركزة ولابد اتباع الإجراءات الاحترازية والحصول على لقاح كورونا".

