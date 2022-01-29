أمم أفريقيا.. خيول بوركينا فاسو تتقدم على تونس 1-0 في الشوط الاول

انتهت أحداث شوط المباراة الأول بين منتخب تونس وبوركينا فاسو، بتقدم خيول بوركينا فاسو بهدف دون رد، في المباراة التي تقام على ملعب رومدي أدجيا ضمن منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية.

سجل دانجو كواتارا لاعب بوركينا فاسو هدف التقدم في الدقيقة 45 من عمر المباراة، بعد مراوغة دفاعات تونس في غفلة وسدد كرة قوية لم يستطيع حارس المرمى أن يفعل أمامها شئ.

وجاء تشكيل منتخب تونس كالتالي:



حراسة المرمى: بشير بن سعيد

الدفاع: أسامة الحدادي - ديلان برون – بلال عيفة – محمد دراجر

الوسط: عيسى العيدوني – إلياس سخيري – أنيس بن سليمان

الهجوم: يوسف المساكني – سيف الدين الجزيري -وهبي الخزري

ويغيب بيرتراند تراوري عن تشكيل بوركينا فاسو بسبب الإصابة.

وجاء تشكيل بوركينا فاسو كالتالي:

حراسة المرمى: كواكو كوفي

خط الدفاع: عيسى كابوري – سومايلا واتارا – إديموند تابسوبا – ستيف ياجو

الوسط: أداما جويرا – جوستافو سنجاري – إبراهيما توريه

الهجوم: سيريل بايالا - جبريل واتارا - دانجو واتارا