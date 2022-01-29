روي رانا يصل القاهرة لتولي مهمة تدريب منتخب مصر لكرة السلة

وصل الكندي روي رانا المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة السلة للرجال إلى مصر منذ قليل من أجل بداية مهمته لتدريب الفراعنة بشكل رسمي بعد أن تم التعاقد معه مطلع شهر يناير الجاري.

وكان في استقبال المدرب الكندي فور وصوله مطار القاهرة كل من المهندس محمد عبد المطلب نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة السلة، والكابتن وائل لطفي مدير المنتخبات.

وكان من المقرر أن يصل رانا إلى مصر في وقت سابق ولكن بسبب إصابته بفيروس كورونا تأخر موعد وصوله، وبمجرد أن تعافى من الإصابة بفيروس كورونا وأصبحت نتيجة مسحته سلبية جاء لبداية مهمته في تدريب الفراعنة.

ومن المنتظر أن يصل أكاتشي أوكوبو المدرب المساعد للكندي روي رانا ومطور أداء لاعبين في الجهاز الفني إلى القاهرة مساء غدًا الأحد.

ويبدأ روي رانا مهمته بإقامة معسكر للمنتخب الوطني سينطلق مطلع شهر فبراير المقبل في برج العرب بمدينة الإسكندرية، وذلك استعدادا للمشاركة في المرحلة الأولى من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم.

ويتواجد المنتخب المصري في المجموعة الرابعة بتصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم رفقة كل من: السنغال، كينيا، والكونغو الديمقراطية، ويتأهل أصحاب المراكز الثلاثة الأولى من كل مجموعة للمرحلة الثانية والأخيرة من التصفيات.