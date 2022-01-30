ابنة جلال الشرقاوي تكشف تطورات حالته الصحية بعد إصابته بفيروس كورونا

كشف عبير الشرقاوي ، ابنة المخرج جلال الشرقاوي تطورات الحالة الصحية لوالدها بعد إصابته بفيروس كورونا.



وقالت في تصريح خاص لصدى البلد :" والدي لا زال يعاني من فيروس كورونا ونتيجة المسحة جاءت إيجابية ، ونأمل أن تتحسن حالته خلال الساعات القادمة".

أضافت:" لا يزال في العناية المركزة حيث يتم متابعة نسبة الأكسجين أول بأول حتي لا تنخفض بشكل كبير مع مشاكل يعاني منها في الرئة وهو ما يسبب له ضيق تنفس في بعض الأوقات ".



ادعوله بالشفاء| نجل جلال الشرقاوي يكشف تطورات حالته الصحية :



كشف تامر - نجل المخرج الكبير جلال الشرقاوي - التطورات الصحية الخاصة بوالده بعد إصابة الأب بفيروس كورونا المستجد، ونقله لأحد المستشفيات.

وقال تامر جلال الشرقاوي في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد الإخباري: «والدي حالته مستقرة ولا يزال في العناية المركزة، ونأمل له الشفاء العاجل لكن السيطرة على كورونا أصبحت صعبة ولا يمكن توقع تطور الحالة».

عبير الشرقاوي تطلب الدعاء لوالدها

كشفت الفنانة عبير الشرقاوي تطورات الحالة الصحية لوالدها الفنان جلال الشرقاوي بعد نقله إلى العناية المركزة بسبب إصابته بصعوبات في التنفس نتيجة إصابته بفيروس كورونا.

وكتبت عبير الشرقاوي عبر حسابها على موقع فيسبوك:" رجاء الدعاء لبابا بإن المسحة بتاعت كورونا بكرة تبقى سلبية علشان يبدأ يستجيب للعلاج.. أنا بأمنكم أمانة لعل وسطنا من هو مستجاب الدعاء".

المخرج جلال الشرقاوى:



وقال تامر الشرقاوي، ابن المخرج جلال الشرقاوي، إن والده المخرج جلال الشرقاوي مصاب بفيروس كورونا منذ أكثر من 10 أيام، وتم نقله للمستشفى وموجود في العناية المركزة منذ 10 أيام.

وأضاف تامر الشرقاوي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة" مع الإعلامي خيري رمضان وكريمة عوض، على قناة القاهرة والناس: "والدى اتنقل له الفيروس وبدأ بكحة وحرارة وتواصلنا مع الطبيب الخاص وتم نقله بعد انخفاض مستوى الأكسجين".

وتابع أن والده انتقلت له العدوى من أفراد الأسرة، متابعا: "احنا مكناش عايزين نقول لحد ولكن البيت كله كان عنده كورونا.. خمسة أفراد فى البيت كان عندنا كورونا".

وعن حالة والده، قال تامر الشرقاوي: "المخرج جلال الشرقاوي كان يعاني من نقص الإكسجين وانخفض إلى أقل من 80%، وبدأ الآن يتحسن والحالة متوسطة الخطورة وندعى الله الشفاء ولكن الرئتين فيهم مشاكل وهو في العناية المركزة ومعزول تماما".