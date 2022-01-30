عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مصر والمغرب .. المواجهات الإقصائية تبشر الفراعنة.. وإنجاز 1976 يراود الأسود

اخر مواجهة بين مصر
اخر مواجهة بين مصر والمغرب عام 2017

تتجه انظار عشاق الساحرة المستديرة مساء اليوم الأحد صوب ملعب أحمدو أهيدجو في العاصمة الكاميرونية ياوندي، حيث الكلاسيكو المثير بين مصر والمغرب، في ربع نهائي كأس الأمم الإفريقية.

ولا يختلف اثنان على أن صدام مصر والمغرب هو الأقوى بين مواجهات ربع النهائي، فكلاهما من المرشحين للتتويج باللقب القاري، الذي سبق أن ظفر به الفراعنة 7 مرات آخرها عام 2010، كما حققه أسود الأطلس في مناسبة وحيدة عام 1976.

txt

مصر والمغرب .. ثقة الفراعنة تواجه قوة الأسود في كلاسيكو العرب بالكان

txt

سيد عبد الحفيظ : فوز الأهلي علي الزمالك 6-1 جزء من التاريخ ولولا الاحتواء لتكررت مرة اخري


ودائمًا ما تحظى مباريات المنتخبين بالإثارة والندية، حيث شهدت السنوات السابقة العديد من المواجهات في كأس الأمم الإفريقية وتصفيات كأس العالم.

وتكررت مواجهات الأدوار الإقصائية في الكان 3 مرات، شهدت فوز منتخب مصر مرتين، مقابل خسارة واحدة، ساهمت في تحقيق المغرب إنجازه الأكبر قاريا.

إنجاز مغربي

كانت المواجهة الأولى في أمم إفريقيا 1976 بإثيوبيا، حيث التقى المنتخبان في المجموعة النهائية، وفاز المغرب بهدفين لهدف، سجلهما أحمد فرس وعبد الله زهراوا، فيما سجل لمصر أحمد أبو راهب.

وأقيمت هذه النسخة من مجموعتين تضم كل منهما 4 منتخبات، يصعد الأول والثاني لتشكيل مجموعة نهائية تضم 4 منتخبات.

وجمع المغرب 7 نقاط من فوز على مصر ونيجيريا وتعادل مع غينيا، ليحصد اللقب الوحيد في تاريخه القاري، بينما خسر الفراعنة المباريات الثلاث، واحتل المركز الرابع.

تتويج المغرب بامم افريقيا 1976

رد مصري

التقى المنتخبان في نصف نهائي أمم إفريقيا نسخة 1986 بالقاهرة، ونجح الفراعنة في تحقيق الفوز بهدف دون رد والتأهل للنهائي، قبل تحقيق اللقب على حساب الكاميرون بركلات الترجيح.

وتجدد اللقاء بين المنتخبين في ربع نهائي الكان نسخة 2017 بالجابون، ونجح الفريق المصري تحت قيادة الأرجنتيني هيكتور كوبر في الفوز بهدف محمود عبد المنعم كهربا (1-0).

هدف كهربا في شباك المغرب 

وواصل الفراعنة المشوار في البطولة، بالفوز على بوركينا فاسو في نصف النهائي بركلات الترجيح 4-3.

لكن منتخب مصر خسر النهائي (2-1) أمام الكاميرون، بعدما تقدم عن طريق محمد النني، ثم قلب الأسود النتيجة في الشوط الثاني بثنائية نيكولاس نكولو وفنساه أبو بكر.
 

مصر منتخب مصر مصر والمغرب كأس الأمم الافريقية الفراعنة الساحرة المستديرة الأمم الأفريقية ربع نهائي كأس الأمم الأفريقية أسود الأطلس

ترشيحاتنا

بينها مصر وإثيوبيا..دراسة: أزمة المناخ تهدد أحواض أنهار 6 دول بمخاطر كبيرة

8 ميزات يمكنك الاستفادة منها لزيادة أمان حسابك على واتساب

أدعية الشفاء من الوسواس القهري.. اغتنموها

الأوفر برايس يتراجع عن إصدارات بيجو 301 موديل 2022 .. تفاصيل

فيروز الطفلة المعجزة.. سبب وفاتها ووصيتها وزوجها وسر قرابتها بالفنانة نيللي

سعر الذهب اليوم الأحد 30- 1- 2022

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

على نايل سات| قنوات مجانية تنقل مباراة مصر والمغرب .. تعرف عليها

وقوع انفجار شمسي منذ دقائق.. تشوش الاتصالات في عدد من المناطق|صور

بعد هبه وياسمين.. حقيقة تعرض مصر لـ إعصار آنا المدمر

99% منهم .. محمد صبحي يعلق على فيلم أصحاب ولا أعز |فيديو

الطقس غدا | الصقيع مستمر والأمطار خفيفة .. وكاترين حرارة تحت الصفر

بث مباشر.. مباراة تونس وبوركينا فاسو فى أمم أفريقيا

ميدو: منتخب تونس تعرض لظلم تحكيمي ضد بوركينا فاسو

هل يشعر الإنسان بقرب أجله قبل 40 يوما من الوفاة؟.. شاهد رد الإفتاء

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هل تعاني من الزكام؟ حيلة سحرية للتخلص من انسداد الأنف فورا

البازلاء المجمدة حيلة سحرية للنوم في لحظات

وقوع انفجار شمسي منذ دقائق.. تشوش الاتصالات في عدد من المناطق|صور

بالجبن والخس.. شاهد كوتشي على شكل ساندويتش

فيديو

يمتلك أسطولا من السيارات والقصور والطائرات.. قصة أغنى طفل في أفريقيا

وبالوالدين إحسانا .. قصة رحيل ابن شريفة ماهر بعد مقاضاته لها..تغطية خاصة

التاتو حلال أم حرام ؟.. دار الإفتاء تحسم الجدل.. تغطية خاصة

الطقس غير مستقر.. الأرصاد تحذر من الشبورة ونشاط الرياح

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (2)

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطي أحمد يكتب : النبوءة الوحيدة

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بقلم إلهام أبو الفتح

الكنز الحقيقي

إلهام أبو الفتح

مات أخي ياسر رزق

محمود بكري يكتب : معركة الوعي (22)

نيفين منصور

أعماق الهاوية

عبدالمعطى أحمد

ذاكرة التاريخ واليوزباشي مصطفى رفعت

رشا شكر

”أصحاب ولا أعزّ“

كريمة أبو العينين

صكوك الغفران ومفاتيح جهنم

المستشار أسـامة الصعيدي

الحياة البشرية مع الثورة الصناعية الرابعة

اﻟﻤﺰﻳﺪ