مصر والمغرب .. المواجهات الإقصائية تبشر الفراعنة.. وإنجاز 1976 يراود الأسود

تتجه انظار عشاق الساحرة المستديرة مساء اليوم الأحد صوب ملعب أحمدو أهيدجو في العاصمة الكاميرونية ياوندي، حيث الكلاسيكو المثير بين مصر والمغرب، في ربع نهائي كأس الأمم الإفريقية.

ولا يختلف اثنان على أن صدام مصر والمغرب هو الأقوى بين مواجهات ربع النهائي، فكلاهما من المرشحين للتتويج باللقب القاري، الذي سبق أن ظفر به الفراعنة 7 مرات آخرها عام 2010، كما حققه أسود الأطلس في مناسبة وحيدة عام 1976.



ودائمًا ما تحظى مباريات المنتخبين بالإثارة والندية، حيث شهدت السنوات السابقة العديد من المواجهات في كأس الأمم الإفريقية وتصفيات كأس العالم.

وتكررت مواجهات الأدوار الإقصائية في الكان 3 مرات، شهدت فوز منتخب مصر مرتين، مقابل خسارة واحدة، ساهمت في تحقيق المغرب إنجازه الأكبر قاريا.

إنجاز مغربي

كانت المواجهة الأولى في أمم إفريقيا 1976 بإثيوبيا، حيث التقى المنتخبان في المجموعة النهائية، وفاز المغرب بهدفين لهدف، سجلهما أحمد فرس وعبد الله زهراوا، فيما سجل لمصر أحمد أبو راهب.

وأقيمت هذه النسخة من مجموعتين تضم كل منهما 4 منتخبات، يصعد الأول والثاني لتشكيل مجموعة نهائية تضم 4 منتخبات.

وجمع المغرب 7 نقاط من فوز على مصر ونيجيريا وتعادل مع غينيا، ليحصد اللقب الوحيد في تاريخه القاري، بينما خسر الفراعنة المباريات الثلاث، واحتل المركز الرابع.

تتويج المغرب بامم افريقيا 1976

رد مصري

التقى المنتخبان في نصف نهائي أمم إفريقيا نسخة 1986 بالقاهرة، ونجح الفراعنة في تحقيق الفوز بهدف دون رد والتأهل للنهائي، قبل تحقيق اللقب على حساب الكاميرون بركلات الترجيح.

وتجدد اللقاء بين المنتخبين في ربع نهائي الكان نسخة 2017 بالجابون، ونجح الفريق المصري تحت قيادة الأرجنتيني هيكتور كوبر في الفوز بهدف محمود عبد المنعم كهربا (1-0).

هدف كهربا في شباك المغرب

وواصل الفراعنة المشوار في البطولة، بالفوز على بوركينا فاسو في نصف النهائي بركلات الترجيح 4-3.

لكن منتخب مصر خسر النهائي (2-1) أمام الكاميرون، بعدما تقدم عن طريق محمد النني، ثم قلب الأسود النتيجة في الشوط الثاني بثنائية نيكولاس نكولو وفنساه أبو بكر.

