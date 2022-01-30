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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فتاوى تشغل الأذهان.. حكم صلاة الفجر قبل الشروق بدقائق.. هل تقبل الصلاة بثوب أصابه جنابة أو نجاسة ؟ وعلي جمعة يجيب عن سؤال : هل هناك بشر لا يخطئون؟

دار الإفتاء
دار الإفتاء

فتاوى تشغل الأذهان

هل حسن الخاتمة مقصور على من مات وهو ساجد أو صائم؟
حكم صلاة الفجر قبل الشروق بدقائق .. الإفتاء تجيب
هل هناك بشر لا يخطئون ؟ علي جمعة يكشف عنهم
هل تقبل الصلاة بثوب أصابه جنابة أو نجاسة؟.. الإفتاء تجيب
 

نشر موقع صدى البلد، خلال الساعات الماضية، عددا من الفتاوى المهمة التي تشغل الأذهان، نرصدها في التقرير التالي:

 

في البداية، ورد سؤال أجاب عنه الشيخ رمضان عبدالرازق، الداعية الإسلامي، يقول صاحبه "هل حسن الخاتمة مقصور علي من مات وهو ساجد أو صائم؟

ورد “عبدالرازق”، قائلاً:"حسن الخاتمة ليس مقصور على من مات وهو ساجد أو صائم أو كان حاجاً ملبياً إنما حسن الخاتمة أن يأتيك الموت وليس لأحد عندك حق، أو آمن منك جيرانك، لست واكلاً ميراث أخواتك، لست تارك صلاتك و لست مقصر فى زكاة".

وأشار الى أن حسن الخاتمة ليس كيف تموت وإنما كيف تعيش، ليس كيف مُت إنما كف عشت ليس ان تموت فى سبيل الله إنما تعيش فى سبيل الله، فسيدنا أبوبكر الصديق مات على فراشه، عمر بن الخطاب مات مطعوناً، عثمان بن عفان مات مذبوحاً، ابوعبيدة بن الجراح مات بالطاعون، جميعهم نالوا حسن الخاتمة .

وعن حكم صلاة الفجر قبل الشروق بدقائق ، ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية، عبر فيديو البث المباشر على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي « فيسبوك».

وقال الدكتور محمود شلبي، مدير إداة الفتاوى الهاتفية، وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه يجوز أداء صلاة الفجر في هذا التوقيت، وهي صحيحة، ووقعت في وقتها.

وأوضح مدير إداة الفتاوى الهاتفية بدار الإفتاء أن المسلم يصلي الفجر بمجرد استيقاظه، فإذا كانت صلاته قبل الشروق فهي أداء، ولو بعد الشروق تكون قضاء، وتسمى صلاة الصبح وليس الفجر.

وأشار أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية إلى أن صلاة الضحى تجوز بعد الشروق في أي وقت إلى ما قبل أذان الظهر بـ 10 دقائق.

وأجاب عنه الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف، في لقائه على فضائية "سي بي سي"، على سؤال يشغل الأذهان وهو "هل هناك بشر لا يخطئون ؟ 

وقال علي جمعة، في لقائه، إن الأنبياء لا يخطئون فقبل نزول الوحي يقاربوا الكمال، وعند نزول الوحي ينتقلوا إلى عالم آخر من الجمع بين الغيب والشهادة فيحدث لهم الكمال.

وذكر أنه في نفس الوقت فالإنسان الكامل يمكن أن يأخذ حقه وهذا ليس عيبا، ونحن ننصح الناس بألا يفرطوا في حقوقهم.

وأكد أن الإنسان الكامل يأخذ حقه، أما الإنسان الرباني الذي يستوي عنده القدح والمدح والدنيا والآخرة، فتراه يرتقي من درجة المطالبة بالحق مثلا إلى العفو والمسامحة والصبر.

كما ورد سؤال أجاب عنه الشيخ محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال لقائه بالبث المباشر المذاع على  صفحة دار الإفتاء المصرية ، عبر موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، يقول صاحبه "هل تجوز الصلاة بالثوب الذى أصابه جنابة أو مني ؟

وأوضح عبدالسميع ، قائلًا: أن المني هذا فيه خلاف بين الفقهاء من حيث طهارته وعدم طهارته، والقول المفتى به هو مذهب الشافعية بأن المني هذا طاهر.

وتابع: وبناءًا على ذلك فإن أصاب المني الثياب فلا مانع من الصلاة بالثياب الذى اصابه مني، ولكن خروجا من الخلاف اغسل مكانه ولا يكون هناك اى نجاسه فى الثياب وهذا على رأي من قال ان المني ليس بنجس، فالصلاة فى هذا الثياب جائزة، ولو انك اردت ان تخرج من الخلاف فعليك بغسل مكانه.  

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