العراق.. شاهد| حريق ضخم في بغداد و8 فرق إطفاء تحاول اخماده

أعلنت مديرية الدفاع المدني في العراق، اليوم الأحد، عن حادث حريق اندلع داخل الجمعية التعاونية في منطقة الكاظمية بالعاصمة بغداد.

ووفقا لوسائل الإعلام العراقية، قالت المديرية في بيان لها إنه "اشتركت ثمان فرق إطفاء للسيطرة على نيران حريق اندلع داخل مبنى الجمعية التعاونية المشيد من الواح السندويج بنل سريع الاشتعال والمقسم الى محلات تجارية وقاعة رياضية في منطقة الكاظمية شمالي بغداد".

وأضافت "حيث طوقت وعزلت فرق الدفاع المدني النيران المشتعلة أولاً ثم نفذت الاقتحام المباشر ثانيا لإتمام السيطرة وإخماد الحادث بشكل تام دون تسجيل اصابات بشرية مع التحجيم الأضرار المادية".

وتابعت المديرية بالقول إنه "تم فتح تحقيق في مركز شرطة الكاظمية المسؤول عن الرقعة الجغرافية لتحديد أسباب اندلاع الحريق من خلال استدعاء خبير الأدلة الجنائية ورفع العينات من موقع الحادث".

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