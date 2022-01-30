«كارت غير مقبول».. 7 أسباب لظهورها على شاشة عداد الكهرباء مسبوق الدفع|اعرفها

يواجه بعض المشتركين بعض المشاكل فى التعامل مع عداد الكهرباء مسبوق الدفع الذى تستهدف وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة تعميم تركيب العدادات مسبوقة الدفع ، وذلك بتغيير جميع العدادات بالشبكة الكهربائية للقضاء على مشكلة أخطاء الفواتير عن الطرق الصحيحة لشحن كروت العدادات مسبقة الدفع، ويتم دفع فاتورة كهرباء العداد مسبوق الدفع من خلال كارت شحن يتم شحنه مسبقاً.

ويستعرض صدى البلد سؤالاً خاصاً حول ظهور كلمة "كارت غير مقبول” فى العداد مسبق الدفع، وتظهر تلك الكلمة لعدة أسباب وهى :

١ - كارت الشحن المستخدم تالف

٢ - كارت الشحن المستخدم لا يخص الشركة التابع لها العداد إذا كان أحدًا يمتلك شقة فى مدينة أخرى خارج نطاق الشركة ومعه كارت العداد واختلط عليه الأمر

٣ - كارت الشحن لا يخص هذا العداد لمن عندهم علب العداد مجمعه لو اختلط عليه الأمر وقام بتركيب الكارت فى عداد آخر.

٤ - البيانات المرسلة من كارت الشحن خاطئة وتحدث عندما يشحن المشترك ويقوم القائم بالشحن بسحب الكارت من قارئ الكروت قبل اكتمال العملية على الكارت ويحتاج العودة لشركة الكهرباء لإعادة تنشيط الكارت .

٥ - كارت الشحن مغلق على تاريخ معين كالمشتركين المؤقتين مثلاً أو حالات خاصة أخرى ويجب العودة لشركة الكهرباء .

٦- العداد عليه مشترك آخر أو قيمة آخر شحنة غير مسموح بها ويجب العودة لشركة الكهرباء.

٧ -غطاء علبة التوصيل غير مفتوح ويجب العوده لشركة الكهرباء

وكانت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة قد وقعت من خلال الشركة القابضة وشركات التوزيع التابعة لها، بروتوكول تعاون مع “البنك الأهلى وبنك مصر وشركة فورى دهب للخدمات الإلكترونية”؛ لإتاحة أحدث وسائل الدفع الالكترونى وتوريد أحدث ماكينات السداد التى تعمل بنظام الاندرويد لتشغيلها بمراكز الخدمة لتنفيذ عمليات السداد لأى مستحقات مقابل الخدمات وكذلك بيد المحصلين القائمين على تحصيل فواتير الكهرباء لتحصيل الفواتير من المواطنين بشكل إلكترونى.

وأشارت الوزارة إلى أن عدد الماكينات يبلغ 7900 ماكينة يتم توريدها على مراحل والبداية بتوريد 1200 ماكينة خلال النصف الأول من عام 2022 ومن ثم توريد باقى المعدات والأجهزة خلال النصف الثانى من العام.

وأفادت وزارة الكهرباء بأن المشروع يوفر المزايا الآتية:

أولاً: تيسير الخدمة للمشتركين من خلال زيادة منافذ الدفع الإلكترونى وانتشارها وقربها من المشترك في جميع أنحاء الجمهورية، كما أنها تعمل على مدار الساعة دون التقيد بأوقات العمل الرسمية.

ثانياً: تيسير التعامل بين شركات الكهرباء والمواطنين مما يكون له الأثر فى تحسين الخدمة المقدمة للمواطن وهو الهدف المنشود لوزارة الكهرباء.

وسيتم من خلال هذا النظام ايضاً تطبيق مفهوم الشمول المالى الذي يهدف إلى إتاحة الخدمات المالية المناسبة لكافة الأفراد والمؤسسات من خلال القنوات الرسمية (البنوك، مكاتب البريد، الشركات المتخصصة.