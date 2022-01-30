ندب المعمل الجنائى لفحص حريق مصنع ملابس القليوبية

أمرت نيابة شبرا الخيمة فى القليوبية بندب المعمل الجنائي لفحص حريق نشب بمصنع للملابس، ولمعرفة أسباب نشوبه وحصر الخسائر والتلفيات ومعرفة اشتراطات السلامة والتراخيص الخاصة بالمصنع.

كما أمرت النيابة بتشكيل لجنة هندسية من مجلس المدينة لمعاينة المصنع المحترق ومدى تأثر المباني والمنشآت المجاورة من اندلاع الحريق.

تمكنت قوات الحماية المدينة فى القليوبية من السيطرة على حريق هائل اندلع اليوم داخل مصنع لملابس بنزلة الطريق الدائرى على طريق القاهرة – الإسكندرية الزراعى السريع دون وقوع أى خسائر فى الأرواح.

تلقى مدير أمن القليوبية بلاغا بنشوب حريق هائل داخل مصنع للملابس بشبرا الخيمة، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإطفاء وتم التعامل مع النيران وإخماد الحريق.

وتبين من المعاينة نشوب حريق بمصنع للملابس مكون من أرضى ودورين علويين نزلة الطريق الدائري على طريق القاهرة - الإسكندرية الزراعي السريع، واشتعلت النيران فى جزء من المصنع وكمية من الإنتاج، وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.