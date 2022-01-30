أول زيارة رسمية.. رئيس إسرائيل يصل إلى الإمارات |صور

وصل الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوج، اليوم الأحد، إلى أبو ظبي في أول زيارة رسمية لرئيس إسرائيلي لدولة الإمارات.

وكان رئيس إسرائيل، إسحاق هرتسوج، قد غادر فجر اليوم الأحد، إلى الإمارات، في زيارة تستمر يومين.

ونشر هرتسوج تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، فجر اليوم الأحد، أكد من خلالها أنه سيزور الإمارات، ويلتقي بولي عهد أبو ظبي، محمد بن زايد آل نهيان، ووزير الخارجية، عبد الله بن زايد.

وأكد الرئيس الإسرائيلي أنه يصنع التاريخ بصحبة محمد بن زايد، مثمنا دعوته الكريمة لزيارة أبوظبي برفقة زوجته، ميخال، حيث اعتبر دعوة ابن زايد "فرصة لتحوّل تاريخي في الشرق الأوسط”.

ومن المقرر أن يفتتح هرتسوج ما يطلق عليه اسم "يوم إسرائيل" في معرض "إكسبو 2000" في دبي، مع الإشارة إلى أن تلك الزيارة هي الأولي الرسمية والعلنية لرئيس إسرائيلي إلى الإمارات.