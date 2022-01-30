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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تنفيذ 38 قرار إزالة على أملاك الدولة بجنوب الأقصر

إزالة مخالفات البناء
إزالة مخالفات البناء

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إسنا جنوب الأقصر برئاسة اللواء هشام السعدى رئيس مركز ومدينة إسنا، حملة إزالة مكبرة لإزالة التعديات بقرية الدير.

وأسفرت الحملة عن إزالة 38 حالة تعدى بمساحة ١٠٨٩٣ متر مربع تعدى على الأراضي الزراعية بالبناء عبارةعن أسوار بالطوب الأبيض.

شارك فى الحملة المهندسة صباح منصور نائب رئيس المركز ، ومسئولي الادارة الزراعية، و قسم حماية الأراضي،ومركز شرطة إسنا، وقوات الأمن المركزي ، وتم تحرير المحاضر اللازمة لذلك.

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يأتى ذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، لرؤساء المراكز والمدن بتنفيذ أعمال الموجة ١٩ لإزالة التعديات على أراضي الدولة بنطاق المحافظة، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بضرورة الحفاظ  على حق الدولة واسترداد الأراضي المتعدى عليها وحماية مجرى نهر النيل وإزالة التعدى على الأراضى الزراعية والأراضي المملوكة للدولة .

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الأقصر تعدي على الأراضى الزراعية إزالة التعديات حماية الأراضي موجة الاراضي الزراعي على الاراضى الزراعية قرية الدير تعدى على الاراضي

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