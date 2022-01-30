أبرز ما جاء بصحف السعودية.. الرئيس السيسي: لابد من التوصل لاتفاق قانوني عادل ومُلْزِم بشأن سد النهضة.. والحرب العالمية الثالثة تدق طبولها.. ومسئول إسرائيلي كبير في الإمارات

-ابتداء من اليوم.. لا غرامة على مخالفة «ضريبة القيمة المضافة» في المرة الأولى بالمملكة

-«الصحة» السعودية : 3669 إصابة جديدة بـ«كورونا».. ووفاة 3 وتعافي 4375 حالة

-في أول زيارة من نوعها.. الرئيس الإسرائيلي في الإمارات .. وهذه محطات الزيارة

-ترامب يحذر من حرب عالمية ثالثة.. ويلوح بالعفو عن مقتحمي الكابيتول

-خبير من القاهرة: «داعش» يعيد ترتيب أوراقه جنوب ليبيا

-النفط الإيراني تحت مجهر الكونغرس.. عقوبات محتملة

-موسكو تصعّد.. واشنطن تهدد بـ«عقوبات قاسية»

-سيئول: كوريا الشمالية تطلق مقذوفا "مجهولا" تجاه بحر الشرق



تناولت الصحف السعودية عددًا من الموضوعات المحلية والدولية، التي لم يغب عنها مستجدات فيروس كورونا، والشأن المصري، والحديث عن التحرك من قبل الحكومة الأمريكية ضد روسيا وإيران.

قالت صحيفة المدينة السعودية، شدد الرئيس عبدالفتاح السيسي، على ضرورة التوصل لاتفاق قانوني عادل ومتوازن ومُلْزِم بشأن ملء وتشغيل سد النهضة، وفقاً لقواعد القانون الدولي ومُخرجات مجلس الأمن في هذا الشأن، وذلك في إطار زمني مناسب ودون أية إجراءات منفردة.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده الرئيس السيسي مع نظيره السنغالي ماكي سال، عقب مباحثاتهما الثنائية بقصر الاتحادية.

ونوّه الرئيس إلى أهمية تضافر الجهود القارية لضمان نفاذ اللقاحات ضد فيروس كورونا للدول الأفريقية كافة، وتوطين صناعتها في القارة السمراء، مشيراً إلى اهتمام بلاده بصون السلم والأمن وتحقيق الاستقرار في منطقة شرق أفريقيا والقرن الأفريقي ومنطقة الساحل، فضلاً عن استعدادها لدعم الجهود الأفريقية لمكافحة الإرهاب والفكر المتطرف.

الرئيس عبدالفتاح السيسي ورئيس السنغال

ولفت الانتباه إلى اعتزام مصر أن تكون رئاستها الدورة الـ 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغيُّر المُناخ COP)27)، مُعَبّرة عن تطلعات دول القارة الأفريقية وأولوياتها.

من جهته، شدد الرئيس السنغالي ماكي سال في كلمته خلال المؤتمر الصحفي المشترك، على ضرورة تحقيق الأمن والاستقرار لدول القارة الأفريقية، وضرورة التوصل إلى اتفاق بين الدول المتشاطئة لحوض نهر النيل من أجل استخدام أفضل يرتكز على التشارك بين تلك الدول، مُعرباً عن تطلعه إلى تعزيز وتنويع التعاون السنغالي المصري، سواء على الصعيد الرسمي أو على صعيد القطاعات الخاصة.



في الشأن المحلي، قالت صحيفة عكاظ، التقى وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، نظيره وزير الخارجية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بدولة الكويت الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح، وذلك خلال زيارته الرسمية إلى دولة الكويت.

وجرى خلال اللقاء استعراض أوجه العلاقات الأخوية الوثيقة التي تجمع السعودية والكويت، وما يربط قيادتي البلدين والشعبين الشقيقين من وشائج متجذرة وروابط متينة ومتأصلة.

وبحث الجانبان سبل تعزيز التنسيق الثنائي والعمل المشترك في مختلف المجالات.



قالت صحيفة عكاظ، أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك السعودية إعادة تصنيف المخالفات والعقوبات الخاصة بضريبة القيمة المضافة المرتبطة بالمخالفات الميدانية التي تنتج عن عدم التزام المكلف بواجباته والتزاماته الضريبية، وذلك ابتداءً من اليوم الأحد 30 يناير 2022.

وكشفت «الزكاة والضريبة والجمارك» أن جميع عقوبات المخالفات الميدانية ستبدأ بتنبيه المنشأة أولاً وتوعية المكلف وعدم فرض أي غرامات مالية عند ارتكاب المخالفة للمرة الأولى، فيما تُفرض الغرامات المالية فقط عند تكرار ارتكاب نفس المخالفة، مع منح مهلة زمنية قد تصل إلى 3 أشهر من تاريخ إيقاع العقوبة؛ وذلك لضمان تصحيح المخالفة.

أعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم (الأحد) تسجيل 3669 إصابة جديدة بفايروس كورونا المستجد المسبب لمرض «كوفيد-19»، فيما رصدت تعافي 4375 حالة، ووفاة 3 حالات.

فحص كورونا



ووفقا لإحصاء «الصحة» اليوم، فقد بلغ إجمالي حالات الإصابة تراكميا منذ ظهور أول حالة في السعودية 683,053 حالة، وبلغ عدد الحالات الحرجة 940 حالة تتلقى الرعاية في العنايات المركزة، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي 635,191 حالة، في حين ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 8936 حالة وفاة.

قالت عكاظ، يواجه الجنوب الليبي حالة من القلق بعد ظهور عناصر تنظيم داعش في محاولة من جانبه للتمدد داخل البلاد ما يمثل تهديداً حقيقياً للدولة وجيرانها نظراً إلى المساحة الشاسعة بصحراء الجنوب.

وكانت القوات الخاصة التابعة للقيادة العامة للجيش الليبي أعلنت مقتل 19 عنصراً من داعش ينتمون لجنسيات مختلفة، فيما عثر على أشلاء 4 آخرين فجروا أنفسهم في عمليات للجيش جنوبي ليبيا.

وفي هذا السياق، اعتبر الخبير في الشأن الليبي بمركز دراسات الأهرام أحمد عامر أن تنظيم داعش يسابق الزمن لإيجاد موطئ قدم له في الجنوب والوسط الليبي وصولا إلى منطقة الهلال النفطي، مستغلا استمرار حالة الصراع الدائر بين أطراف القوى السياسية.

وحذر من خطورة إعادة ترتيب التنظيم أوضاعه مرة أخرى داخل ليبيا لإعادة السيطرة على بعض المناطق والقيام بعمليات إرهابية، ما سيؤدي إلى سهولة انتقال الأفراد والمعدات التابعة للتنظيم عبر الحدود الجنوبية لليبيا.

وشدد عامر على ضرورة تضافر الجهود العربية والدولية لدرء خطر التنظيم.

وإلى إيران، يضغط مجلس الشيوخ على الإدارة الأمريكية لتشديد العقوبات على صادرات النفط الإيراني. وكشف موقع إذاعة «فردا» الإيراني المعارض أن 10 أعضاء من مجلس الشيوخ بعثوا رسالة إلى الرئيس جو بايدن تنتقد زيادة صادرات النفط الإيرانية، مشددين على ضرورة فرض عقوبات على نفط الملالي وإجراءات عقابية ضد العدد المتزايد من ناقلات النفط ومشتري الشحنات.

أخيرًا، من عكاظ، قالت الصحيفة إنه رغم التوتر المتصاعد بين موسكو وحلف الناتو، تجاهلت روسيا المخاوف والتحفظات الأمريكية الغربية بشأن نقلها أسلحة إلى بيلاروسيا، معلنة نقل كتيبة منظومات دفاع جوي مدفعية إليها.

تصعيد عسكري روسي



وبينما تصعد روسيا، نقلت عكاظ عن صحف أمريكية قولها، إن حزمة العقوبات التي تخطط إدارة الرئيس جو بايدن لفرضها على روسيا تستهدف البنوك الروسية والشركات الحكومية وواردات أساسية. وأكدت أن الإدارة الأمريكية لا تزال تضع «اللمسات الأخيرة» على حزمة العقوبات.

دبلوماسيَا، قالت صحيفة الشرق الأوسط، وصل الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتزوغ اليوم الأحد إلى دولة الإمارات في زيارة هي الأولى من نوعها سعياً إلى تعزيز العلاقات مع منطقة الخليج في وقت يتصاعد فيه التوتر في المنطقة فيما تحاول القوى العالمية إحياء الاتفاق النووي مع إيران.

وحطّت طائرة هرتزوغ الذي ترافقه زوجته، عند الساعة 08,00 بتوقيت غرينيتش في أبوظبي، والتقى فور وصوله بوزير الخارجية الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان.

ومن المقرّر أن يجتمع في وقت لاحق بولي عهد أبوظبي نائب القائد العام للقوات المسلحة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان الذي كان قد وجّه الدعوة لهرتزوغ لزيارة الإمارات.

كما أنّه من المفترض أن يزور معرض إكسبو دبي الاثنين لحضور يوم مخصص لإسرائيل في جناح الدولة العبرية، على أن يلتقي كذلك بمجموعات يهودية في الدولة الخليجية.

ولفتت الصحيفة إلى ما قاله الرئيس الأمريكي السابق، حيث أبقى دونالد ترمب حالة الغموض على ترشحه للرئاسة عام 2024، لكنه تعهد بالعفو عن مقتحمي مبنى الكابيتول حال فوزه.

وقال ترمب أمس (السبت) أمام جمع في كونرو بولاية تكساس: «إنه إذا ترشح للرئاسة وفاز بها في عام 2024، فسوف يعفو عن المتهمين بارتكاب جرائم في ما يتعلق بالهجوم الدامي الذي شنه أنصاره في 6 يناير على مبنى الكونغرس».

وحذر الرئيس الأمريكي السابق من احتمالات نشوب حرب عالمية ثالثة، متهما سلفه الرئيس الحالي جو بايدن بأن سياساته ضعيفة وتفتقر للكفاءة، ما قد يؤدي إلى نشوب الحرب.

ترامب

قالت صحيفة الرياض، قال الجيش الكوري الجنوبي إن كوريا الشمالية أطلقت مقذوفا مجهولا تجاه بحر الشرق اليوم الأحد، في سابع استعراض للقوة يجريه النظام في بيونج يانج هذا العام .

وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أن هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية أعلنت عن الإطلاق عبر رسالة نصية أرسلت إلى الصحفيين ، دون أي توضيح.

وكانت كوريا الشمالية قد أطلقت يوم الخميس الماضي ما تزعم أنها صواريخ موجهة تكتيكية أرض - أرض، وذلك بعد يومين فقط من اختبار ما يبدو أنه صاروخ كروز بعيد المدى.