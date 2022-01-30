طلاب مطروح: الامتحان شامل كل أجزاء المنهج الدراسي وملائم لزمن الإجابة

الالتزام بالإجراءات الاحترازية

تفقد عمرو شحاتة وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح خلال جولة تفقدية بلجنة مدرسة زاهر جلال الإعدادية بنات لمتابعة مسار امتحانات اليوم الثاني للشهادة الإعدادية .

حيث يؤدى الطلاب الامتحان في مادة الهندسة التحليلية وحساب المثلثات في الفترة الأولي من امتحان اليوم مؤكداً على ضرورة الالتزام بالضوابط والتعليمات المنظمة لسير العملية الامتحانية.



وأطمأن وكيل الوزارة خلال جولته التفقدية من الطلاب على وضوح الورقة الامتحانية وجودة طباعتها واتسامها بالوضوح والبعد عن الغموض ومطابقة الأسئلة للمواصفات وأن الامتحان جاء شاملاً لكافة أجزاء المنهج الدراسي وملائمًا لزمن الإجابة وفقا للتعليمات الوزارية .

وأوضح شحاتة خلال رئاسته لغرفة العمليات الرئيسية أن جميع أعضاء الغرفة يتابعون منذ الصباح الباكر عمليه تسليم مظاريف الاسئلة لكافة اللجان على مستوى المحافظة والتواصل المباشر مع رؤساء اللجان لمتابعة انتظام العملية الامتحانية ورصد أى معوقات والعمل على إزالتها .

ياتى ذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء خالد شعيب قائد الأقليم بمتابعة حسن سير وانتظام العملية الامتحانية للشهادة الإعدادية .