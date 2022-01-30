عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الالتزام بالإجراءات الاحترازية

طلاب مطروح: الامتحان شامل كل أجزاء المنهج الدراسي وملائم لزمن الإجابة

وكيل وزارة التربية
وكيل وزارة التربية والتعليم يتابع انتظام الامتحانات

تفقد  عمرو شحاتة وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح خلال جولة تفقدية بلجنة مدرسة زاهر جلال الإعدادية بنات لمتابعة مسار امتحانات اليوم الثاني للشهادة الإعدادية .

تعليم مطروح: هدوء فى اللجان وغرفة العمليات تتابع امتحانات الشهادة الإعدادية

في مستوى الطالب المتوسط.. مطروح: لا شكاوى من امتحان اللغة العربية

رصف خرساني لطريق "سيوة - مطروح" بتكلفه مليار و300 مليون جنيه

حيث يؤدى الطلاب الامتحان في مادة  الهندسة التحليلية وحساب المثلثات في الفترة الأولي من امتحان اليوم مؤكداً على ضرورة الالتزام بالضوابط والتعليمات المنظمة لسير العملية الامتحانية.

وأطمأن وكيل الوزارة خلال جولته التفقدية من الطلاب على وضوح الورقة الامتحانية وجودة طباعتها واتسامها بالوضوح والبعد عن الغموض ومطابقة الأسئلة للمواصفات وأن الامتحان جاء شاملاً لكافة أجزاء المنهج الدراسي وملائمًا لزمن الإجابة وفقا للتعليمات الوزارية .

وأوضح شحاتة خلال رئاسته لغرفة العمليات الرئيسية أن جميع أعضاء الغرفة يتابعون منذ الصباح الباكر عمليه تسليم مظاريف الاسئلة لكافة اللجان على مستوى المحافظة والتواصل المباشر مع رؤساء اللجان لمتابعة انتظام العملية الامتحانية ورصد أى معوقات  والعمل على إزالتها .

ياتى ذلك تنفيذاً لتوجيهات  اللواء خالد شعيب قائد الأقليم بمتابعة حسن سير وانتظام العملية الامتحانية للشهادة الإعدادية .

مطروح محافظة مطروح اخبار محافظة مطروح اخبار المحافظات تعليم مطروح

ترشيحاتنا

شوط أول سلبي بين الأهلي والبنك الأهلي في كأس الرابطة

رجل يمتلك قوة خارقة..الأشياء تلتصق بجسده تلقائيا

مجلس الشيوخ يوافق على ضوابط إنهاء العقود من جانب صاحب العمل والعامل

مستشار الرئيس للصحة: تجارب إكلينيكية سريرية في مصر لعقار كورونا الجديد

رغم تأييدها حازم أبو إسماعيل.. "مجلس الدولة" يرفض حل أشهر الجمعيات السلفية

ناصر الشيمي: التحول الرقمي سيؤدي إلى زيادة النمو في حجم صناعة الهندسة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وقوع انفجار شمسي منذ دقائق.. تشوش الاتصالات في عدد من المناطق|صور

قنوات مفتوحة تنقل مباراة مصر والمغرب في كأس الأمم الأفريقية

السيسي يوجه وزير العدل بإنجاز القضايا المدنية والأسرة المتأخرة خلال العام القضائي الجاري

ميدو: منتخب تونس تعرض لظلم تحكيمي ضد بوركينا فاسو

هاجم موسيماني.. طه إسماعيل يتوقع تلقي الأهلى هزيمة كبيرة من مونتيري

شوبير يعلن الإصابة الحقيقية لـ محمد الشناوي

مدمر .. هل يضرب إعصار آنا مصر؟ .. وما قصة هبة وياسمين |فيديوجراف

تقارير صحفية: كاف يقرر معاقبة منتخب مصر بسبب كيروش

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل الجندوفلي بأكثر من طريقة

لأكثر من 70 عامًا.. عجوز يقود سيارته بدون رخصة

بحضور نجوم الغناء الشعبى.. 50 صورة لحفل زفاف المطرب مسلم

صادم.. طفلة صغيرة ترضع الحليب من أنثى فيل ضخمة|فيديو

فيديو

مخرجتش من باب الجامعة.. قصة اختفاء الطالبة سندس بعد الامتحان (فيديوجراف)

بلاش تجلدوها.. كيف دافع محمد صبحي عن منى زكي بعد "أصحاب ولا أعز"| “فيديو”

حسبي الله ونعم الوكيل.. حرب تصريحات بين خالد عليش وطليقته

مدمر .. هل يضرب إعصار آنا مصر؟ .. وما قصة هبة وياسمين |فيديوجراف

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (2)

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطي أحمد يكتب : النبوءة الوحيدة

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بقلم إلهام أبو الفتح

الكنز الحقيقي

إلهام أبو الفتح

مات أخي ياسر رزق

محمود بكري يكتب : معركة الوعي (22)

نيفين منصور

أعماق الهاوية

عبدالمعطى أحمد

ذاكرة التاريخ واليوزباشي مصطفى رفعت

رشا شكر

”أصحاب ولا أعزّ“

كريمة أبو العينين

صكوك الغفران ومفاتيح جهنم

المستشار أسـامة الصعيدي

الحياة البشرية مع الثورة الصناعية الرابعة

اﻟﻤﺰﻳﺪ