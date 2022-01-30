ولي عهد أبوظبي: إسرائيل والإمارات لديهما تفاهم مشترك بشأن مواجهة الإرهاب

أكد ولي عهد أبوظبي، محمد بن زايد، اليوم الأحد، أن إسرائيل والإمارات، لديهما تفاهم مشترك بشأن أهمية مكافحة الإرهاب.

وقال محمد بن زايد خلال لقاء مع الرئيس الإسرائيلي، إسحاق هرتسوج، الذي يجري أول زيارة له إلى الإمارات، إن “إسرائيل والإمارات يجمعهما فهم مشترك لأهمية اتخاذ موقف حازم ضد الميليشيات والقوى الإرهابية”، حسبما أفادت وكالة “رويترز” للأنباء.

من جانبه، أكد هرتسوج يعبر دعمه الكامل "للمتطلبات الأمنية" للإمارات، معربا عن إدانته أي هجوم على سيادتها من قبل "الجماعات الإرهابية".

واستقبل محمد بن زايد، في وقت سابق اليوم، الرئيس الإسرائيلي، إسحاق هرتسوج، الذي يجري زيارة إلى الإمارات رفقة زوجته ميشال هرتسوج.

وأجرى ابن زايد مراسم استقبال رسمية لرتسوج وزوجته في قصر الوطن، فيما أطلقت المدفعية 21 طلقة ترحيبا بزيارة الرئيس الإسرائيلي وزوجته.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، قد سبق هرتسوج، بزيارة رسمية إلى الإمارات مطلع ديسمبر 2021، كانت هي الأخرى الأولى من نوعها، وسبق ذلك أيضًا زيارة وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد للإمارات أواخر يونيو 2021، دشن خلالها السفارة الإسرائيلية لدى الإمارات، وهي أول سفارة إسرائيلية لدى دولة خليجية.