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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الطفولة والأمومة يمنع "داية" من ختان 5 فتيات بمحافظة أسيوط

صدى البلد

أعلن المجلس القومي للطفولة والأمومة، عن نجاحه في منع محاولة قيام "داية" بختان 5 فتيات تتراوح متوسط أعمارهن ما بين (10 إلى 15) عامًا، بقرية بني رافع مركز منفلوط محافظة أسيوط.

 

يأتي ذلك في إطار جهود اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث، والتي تم إنشائها برئاسة مشتركة بين المجلس القومي للطفولة والأمومة والمجلس القومي للمرأة.

 

وفي هذا الصدد، يتوجه المجلس القومي للأمومة والطفولة بالشكر للجنة حماية الطفولة والنيابة العامة بمحافظة أسيوط، للتدخل السريع لمنع السيدة من إتمام هذه الجريمة.

 

وأشار المجلس القومي للطفولة والأمومة، إلى أن خط نجدة الطفل (16000)، قد تلقى بلاغًا من أحد المواطنين يفيد باعتزام  "داية" إجراء عملية ختان لخمس فتيات بإحدى منازل قرية بني رافع بأسيوط، وعلى الفور تمت إحالة البلاغ إلى اللجنة العامة لحماية الطفولة بمحافظة أسيوط والتي أفادت بصحة الواقعة، وبناءً على ذلك تمت إحالة الواقعة إلى مكتب حماية الطفل بمكتب النائب العام.

 

وأضاف المجلس ، أنه تم إحالة الواقعة إلى نيابة استئناف أسيوط، حيث باشرت نيابة منفلوط الجزئية إجراءاتها في الواقعة، وعلى الفور تم الانتقال لمسكن المتهمة لإجراء المعاينة وبمقابلتها تبين أنها معاون خدمة بالمعاش بإحدى المستشفيات وبتفتيش المسكن الخاص بها عُثر على أدوات طبية غير مرخصة وبسؤالها عن تلك الأدوات أقرت بأنها ملكها وتم التحفظ عليها واصطحابها لسراي النيابة لاستكمال التحقيقات، وجار استكمال التحقيقات، كما تم طلب الأطفال وأهليتهم لجلسة تحقيق.

 

ويواصل المجلس القومي للطفولة والأمومة جهوده لمنع مثل هذه الجريمة وتعريض حياة الفتيات الأبرياء للخطر، كما يناشد المواطنين بسرعة الإبلاغ عن تلك الجرائم عبر منظومة نجدة الطفل بالمجلس، والتي تتمثل في الخط الساخن ١٦٠٠٠ ويعمل على مدار ٢٤ ساعة طوال أيام الأسبوع أو من خلال تطبيق الواتس اب على الرقم ٠١١٠٢١٢١٦٠٠ أو ٠١٠١٦٦٠٩٥٧٩ أو من خلال تطبيق "نبتة مصر" على الهواتف المحمولة، يمكن تحميله من جوجل بلاي أو أبل ستور، أو من خلال الصفحة الرسمية للمجلس القومي للطفولة والأمومة.

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