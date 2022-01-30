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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مأساة فيلم راست.. عائلة هالينا هاتشينز تنتفض لأخذ حقها عبر القضاء

هالينا هاتشينز
هالينا هاتشينز

اتخذت عائلة المصورة هالينا هاتشينز خطوات فعلية بعد قتلها بالخطأ في موقع تصوير فيلم راست في أكتوبر الماضي، للحصول على حقها عن طريق القضاء بحسب موقع فاريتي. 

قدمت محامية عائلة هالينا هاتشينز التماسا لإدراج اسمها كممثل عن أسرة المصورة القتيلة لمتابعة إجراءات التحقيق في دعوى القتل الخطأ المرفوعة أمام محاكم نيو ميكسيكو. 

كانت هالينا هاتشينز تستعد لتصوير مشهد في ديكور إحدى الكنائس في نيو ميكسيكو، عندما أطلق أليك بالدوين رصاصة أسفرت عن مقتلها وإصابة المخرج، في الوقت الذي أكد فيه الممثل الأمريكي على أنه لم يسحب الزناد.

يواصل محققو شرطة مقاطعة سانتا التحقيق في كيفية تحميل السلاح بالذخيرة الحية بدلا من الطلقات الوهمية التي يستخدمها صناع السينما في هوليوود. 

تركت هالينا هاتشينز زوجها وابنها الذي يبلغ من العمر 9 سنوات، ووفقا لقوانين ولاية نيو ميكسيكو فإن المحكمة أمامها ثلاث سنوات من وقت الوفاة حتى تحكم بالقتل غير العمد. 

 

هاتف أليك بالدوين 

 

سلم الممثل الأمريكي أليك بالدوين هاتفه المحمول إلى الشرطة، في إطار التحقيق الجاري بسبب حادث إطلاق النيران الذي أقيم في كواليس فيلم راست. 

كان تسليم هاتف أليك بالدوين مسببا لأزمة كبرى خلال الأيام الماضية، وأصدر المحققون مذكرة قضائية تسمح لهم بمصادرته في الوقت الذي يركز فيه التحقيق على معرفة كيفية وصول الذخيرة الحية إلى موقع التصوير، وهو أمر محظور كليا.

ونفى الممثل الأمريكي أليك بالدوين، الادعاءات الشائعة ضده بأنه يرفض التعاون في التحقيق الخاص بحادث إطلاق النار أثناء تصوير فيلم راست في ولاية نيو مكسيكو العام الماضي.

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أليك بالدوين يسلم هاتفه إلى الشرطة لنفي تورطه في قضية فيلم "راست"

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جورج كلوني يحمل أليك بالدوين مسئولية مقتل مديرة تصوير فيلمه هالينا هاتشينز

وأليك بالدوين الذي أغلق حسابه عبر تويتر واختفى خلال الفترة الماضية، عاد للظهور مجددا من خلال منشور له عبر تطبيق انستجرام، يوضح فيه حقيقة موقفه من التحقيقات الجارية حول الحادث الذي أودى بحياة المصورة هالينا هاتشينز أثناء التصوير.

وطلبت الشرطة من أليك بالدوين تسليم هاتفه في وقت سابق لجهات التحقيق، خاصة بعد صدور أمر تفتيش له منذ أكثر من ثلاثة أسابيع، لكنهم لم يتمكنوا من الحصول على الهاتف بسبب رفض صاحبه. 

وقالت ماري كارماك، المدعية العامة بالمقاطعة التي تشرف على التحقيقات، إن مكتبها يعمل مع قسم شرطة نيويورك ومحامي بالدوين من أجل "الحصول على أي مواد من هاتف بالدوين لها علاقة بالتحقيق الخاص بفيلم راست"، بحسب بي بي سي.

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