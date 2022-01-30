تحويل 4 مدارس للعمل بالطاقة الشمسية فى الداخلة بالوادي الجديد

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد، تشغيل 4 مدارس بالطاقة الشمسية بإدارة الداخلة التعليمية، ويتم العمل فى تركيب الألواح الشمسية ضمن استعدادات تشغيلها بالطاقة الشمسية والتى تشمل مدارس موط الثانوية الفنية للبنات، الشهيد أحمد المنسى الثانوية العسكرية، موط الثانوية الزراعية، الثانوية الجديدة.

وقال جمال حسن مدير التعليم بالمحافظة، إن هذا العمل يأتى وفقا لتوجيهات اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد باستغلال الطاقة الشمسية لتوليد الكهرباء بالخارجة الزراعية واستغلال الطاقة الشمسية وتحقيق الاستفادة من مقومات المحافظة في مجال الطاقة المتجددة.

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وأضاف مدير التعليم بالمحافظة أن القطاع يستكمل خطة العمل فى تشغيل المدارس بالكامل بالطاقة الشمسية مؤكدا على أهمية الطاقة الشمسية كأحد مصادر الطاقة المتجددة والنظيفة التى يمكن الاعتماد عليها كمصدر دائم لتوليد الكهرباء وترشيد إستهلاك الطاقة.