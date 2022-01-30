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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أمم أفريقيا.. تشكيل منتخب السنغال لمواجهة غينيا الاستوائية

صدى البلد

يصطدم منتخب السنغال بغينيا الاستوائية، على ملعب "جابوما" مساء اليوم الأحد، في ربع  نهائي كأس أمم إفريقيا بالكاميرون.

تشكيل منتخب السنغال أمام غينيا الاستوائية


حراسة المرمى: إدوارد ميندي.
خط الدفاع: بونا سار، خاليدو كوليبالي، ديالو، سيسيه.

خط الوسط: جاي، ميندي، جايي.

خط الهجوم: ديا، دييدهيدو، ساديو ماني.

تشكيل منتخب غينيا الاستوائية اليوم أمام السنغال


حراسة المرمى: جيسوس أوونو.

خط الدفاع: كارلوس أكابو، استيبان أوبيانج أوبونو، ساول كوكو، باسيليو ندونج.

خط الوسط: إيفان سلفادور، بابلو جانيت، خوزيه ماشين، خانيك بويلا.

خط الهجوم: جوزيت ميراندا، إيميليو إنسوي.

وتأهلت السنغال من دور المجموعات على قمة المجموعة الثانية، برصيد 5 نقاط من فوز وتعادلين، حيث سجلت هدفا وحيدا من  ضربة جزاء، لتكون أقل المنتخبات تسجيلا للأهداف في الدور الأول.

وفي ثمن النهائي، لم يقدم أسود التيرانجا آداء مقنعا أمام الرأس الأخضر، لكن نجحوا في التأهل بهدفين نظيفين.

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