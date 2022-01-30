موعد مباراة السنغال ضد غينيا الاستوائية في أمم إفريقيا والقنوات الناقلة

يلتقي منتخب السنغال، مع نظيره غينيا الاستوائية، مساء اليوم الأحد، في إطار دور ربع نهائي كأس أمم إفريقيا المقامة في الكاميرون.

ويستضيف ملعب "أحمدو أهيدجو" مباراة السنغال وغينيا الاستوائية، ضمن مواجهات دور الـ8 لبطولة كأس الأمم الإفريقية المقامة في الكاميرون.

وتأهل منتخب السنغال إلى دور ربع النهائي من أمم إفريقيا، بعد تخطيه عقبة الرأس الأخضر، بثنائية دون رد، فيما حجزت غينيا الاستوائية مكانها في الدور ذاته بعد الفوز على مالي (6- 5) بركلات الجزاء الترجيحية.

موعد مباراة السنغال وغينيا الاستوائية اليوم

وتنطلق مباراة السنغال وغينيا الإستوائية، مساء اليوم الأحد، في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت السعودية.

القنوات الناقلة لمباراة السنغال وغينيا الإستوائية

تُذاع مباراة السنغال وغينيا الإستوائية عبر قناتي beIN SPORTS MAX HD 2، beIN SPORTS MAX HD 1 ويعلق على المباراة التونسي عصام الشوالي.

التشكيل المتوقع لمنتخبي السنغال وغينيا الإستوائية

تشكيل منتخب السنغال

حراسة المرمى: إدواردو ميندي

خط الدفاع: سيس، عبدو ديالو، كوليبالي، بونا سار

خط الوسط: باب غايي، نامباليس ميندي، إديسا غاي

خط الهجوم: شيخ أحمدو، فامارا، بولاي ديا

تشكيل منتخب غينيا الإستوائية

حراسة المرمى: جيسوس أوونو

خط الدفاع: ندونج، ساول كوكو، أوبيانج، أكابو

خط الوسط: سلفادور، غانيت، خوزيه ماشين، ميراندا

خط الهجوم: بيكورو