عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

موعد مباراة السنغال ضد غينيا الاستوائية في أمم إفريقيا والقنوات الناقلة

صدى البلد

يلتقي منتخب السنغال، مع نظيره غينيا الاستوائية، مساء اليوم الأحد، في إطار دور ربع نهائي كأس أمم إفريقيا المقامة في الكاميرون.

ويستضيف ملعب "أحمدو أهيدجو" مباراة السنغال وغينيا الاستوائية، ضمن مواجهات دور الـ8 لبطولة كأس الأمم الإفريقية المقامة في الكاميرون.

وتأهل منتخب السنغال إلى دور ربع النهائي من أمم إفريقيا، بعد تخطيه عقبة الرأس الأخضر، بثنائية دون رد، فيما حجزت غينيا الاستوائية مكانها في الدور ذاته بعد الفوز على مالي (6- 5) بركلات الجزاء الترجيحية.

txt

كان 2021.. كاف يختار 3 حكام مصريين لإدارة مباراة السنغال وغينيا الإستوائية

txt

تصفيات كأس العالم.. أشرف صبحي: تواصلت مع وزير الداخلية لزيادة الجماهير أمام السنغال

موعد مباراة السنغال وغينيا الاستوائية اليوم

وتنطلق مباراة السنغال وغينيا الإستوائية، مساء اليوم الأحد، في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت السعودية.

القنوات الناقلة لمباراة السنغال وغينيا الإستوائية 

تُذاع مباراة السنغال وغينيا الإستوائية عبر قناتي beIN SPORTS MAX HD 2، beIN SPORTS MAX HD 1 ويعلق على المباراة التونسي عصام الشوالي.

التشكيل المتوقع لمنتخبي السنغال وغينيا الإستوائية

تشكيل منتخب السنغال

حراسة المرمى: إدواردو ميندي

خط الدفاع: سيس، عبدو ديالو، كوليبالي، بونا سار

خط الوسط: باب غايي، نامباليس ميندي، إديسا غاي

خط الهجوم: شيخ أحمدو، فامارا، بولاي ديا

تشكيل منتخب غينيا الإستوائية

حراسة المرمى: جيسوس أوونو

خط الدفاع: ندونج، ساول كوكو، أوبيانج، أكابو

خط الوسط: سلفادور، غانيت، خوزيه ماشين، ميراندا

خط الهجوم: بيكورو

السنغال غينيا الاستوائية ربع نهائي كاس امم افريقيا أس الأمم الإفريقية موعد مباراة السنغال وغينيا الاستوائية اليوم القنوات الناقلة لمباراة السنغال وغينيا الإستوائية التشكيل المتوقع لمنتخبي السنغال وغينيا الإستوائية

ترشيحاتنا

أمم إفريقيا .. السنغال تسعى لبلوغ المربع الذهبي على أكتاف غينيا الاستوائية

أمر واحد يستر العيوب.. لا تتركه

هل تعاني من الزكام؟ حيلة سحرية للتخلص من انسداد الأنف فورا

مع اقتراب الحرب العالمية الثالثة.. ترامب يوجه رسالة عاجلة إلى بايدن

موعد مباراة السنغال ضد غينيا الاستوائية في أمم إفريقيا والقنوات الناقلة

ابنة جلال الشرقاوي تكشف تطورات حالته الصحية بعد إصابته بفيروس كورونا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وقوع انفجار شمسي منذ دقائق.. تشوش الاتصالات في عدد من المناطق|صور

على نايل سات| قنوات مجانية تنقل مباراة مصر والمغرب .. تعرف عليها

99% منهم .. محمد صبحي يعلق على فيلم أصحاب ولا أعز |فيديو

بعد هبه وياسمين.. حقيقة تعرض مصر لـ إعصار آنا المدمر

بث مباشر.. مباراة تونس وبوركينا فاسو فى أمم أفريقيا

الطقس غدا | الصقيع مستمر والأمطار خفيفة .. وكاترين حرارة تحت الصفر

هل يشعر الإنسان بقرب أجله قبل 40 يوما من الوفاة؟.. شاهد رد الإفتاء

رياح بسرعة 147 ميلا.. العاصفة مالك تضرب عدة دول أوروبية.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

البازلاء المجمدة حيلة سحرية للنوم في لحظات

وقوع انفجار شمسي منذ دقائق.. تشوش الاتصالات في عدد من المناطق|صور

بالجبن والخس.. شاهد كوتشي على شكل ساندويتش

شاهد.. أول قطة في البيت الأبيض منذ 13 عامًا|صور

فيديو

يمتلك أسطولا من السيارات والقصور والطائرات.. قصة أغنى طفل في أفريقيا

وبالوالدين إحسانا .. قصة رحيل ابن شريفة ماهر بعد مقاضاته لها..تغطية خاصة

التاتو حلال أم حرام ؟.. دار الإفتاء تحسم الجدل.. تغطية خاصة

الطقس غير مستقر.. الأرصاد تحذر من الشبورة ونشاط الرياح

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (2)

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطي أحمد يكتب : النبوءة الوحيدة

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بقلم إلهام أبو الفتح

الكنز الحقيقي

إلهام أبو الفتح

مات أخي ياسر رزق

محمود بكري يكتب : معركة الوعي (22)

نيفين منصور

أعماق الهاوية

عبدالمعطى أحمد

ذاكرة التاريخ واليوزباشي مصطفى رفعت

رشا شكر

”أصحاب ولا أعزّ“

كريمة أبو العينين

صكوك الغفران ومفاتيح جهنم

المستشار أسـامة الصعيدي

الحياة البشرية مع الثورة الصناعية الرابعة

اﻟﻤﺰﻳﺪ