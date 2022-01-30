مستنيين الكاس يا رجالة.. السفير البريطاني يهنئ المنتخب المصري بالفوز على المغرب

هنأ السفير البريطاني لدى مصر جاريث بايلي المنتخب الوطني المصري بالفوز على نظيره المغربي في مباراة ربع نهائي بطولة "الكان" بهدفين مقابل هدف واحد.

ونشر بايلي تغريدة في حسابه عبر تويتر، كتب فيها "ألف مبروووووك للفراعنة والتأهل لنصف النهائي ومستانيين الكاس يا رجالة".

وتأهل منتخب مصر إلى نصف نهائي “الكان” بعد تخطي المغرب بهدفين لهدف في المباراة الأشواط الإضافية، في المباراة التي أقيمت على استاد أحمد أهيدجو، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة أمم أفريقيا.

وسيواجه منتخب مصر المنتخب الكاميروني "المستضيف" والذي تغلب مساء أمس السبت على منافسه منتخب جامبيا بهدفين دون رد.

وجاء الهدف الأول من تنفيذ ناجح لركلة الجزاء عن طريق سفيان بوفال بتسديدة متقنة في أقصى الزاوية اليمنى للمرمى عكس توقع الحارس محمد أبو جبل.

وجاء هدف التعادل من ركلة ركنية لمنتخب مصر على يمين مرمى المغرب، نفذها عمر مرموش بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء استقبلها محمد عبد المنعم برأسية قوية تصدى لها الحارس ياسين بونو بصعوبة بالغة لترتد الكرة وتجد متابعة من محمد صلاح بتسديدة سهلة وضعت الكرة داخل الشباك.

وأحرز الفراعنة هدف الفوز بعد مجهود فردي مميز من محمد صلاح في إختراق منطقة جزاء المغرب من الجبهة اليمنى أنهاها بعرضية أرضية رائعة بإتجاه تريزيجيه الذي استقبلها بتسديدة مباشرة وضعت الكرة داخل الشباك.

ودخل لاعبي منتخب مصر والمغرب في مشادات حيث تدخل حكيمي ومصطفي محمد على كرة لكن الأمر تطور لاشتباك بينهم، ودخل اللاعبين في شجار لكن الحكم تدخل وأشهر البطاقة الصفراء لحكيمي ومصطفي محمد.

ووأشهر الحكم بطاقة صفراء أولى في المباراة من نصيب عمر كمال لاعب منتخب مصر نتيجة إعتراض بشكل غير لائق على حكم المباراة.

واحتسب الحكم بالدقيقة 31 خطأ لصالح منتخب المغرب في مكان خطير على حدود منطقة الجزاء بمواجهة المرمى تماما ضد محمد النني بعد عرقلة منير الحدادي، لكن حكيمي سددها بعيدة على المرمى.

ووصلت نسبة الإستحواذ مع الدقيقة 30، منتخب مصر 60% - 40% المغرب.

ومع الدقيقة 81، هدف محقق ضائع لمنتخب المغرب بعد عرضية من الجبهة اليسرى إلى داخل منطقة الجزاء إرتقى لها نايف أكرد برأسية قوية تصدى لها الحارس محمد أبو جبل ببراعة شديدة وأنقذ مرماه.

وبعد الكرة سقط أبو جبل بسبب شد في العضلة وتدخل الفريق الطبي لعلاجه، كما يجري محمد صبحي الإحماءات.

وتوقف المباراة مجددا لإصابة محمد أبو جبل حارس مرمى منتخب مصر، ليقرر المدرب خروجه ونزول محمد صبحي في الشوط الإضافي الأول.